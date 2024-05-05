الإحصاء: العمالة الكويتية بلغت 454 ألف فرد بنهاية 2023

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء أن إجمالي عدد العمالة الكويتية بلغ 454038 فردا في نهاية عام 2023 في حين بلغ عدد العمالة غير الكويتية باستثناء قطاع العمالة المنزلية 1678958 فردا.

وقالت الإدارة في جداول إحصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار (نظام معلومات سوق العمل) إن عدد العمالة (كويتيا وغير كويتي) في القطاع الحكومي بلغ 476041 فردا في حين بلغ عدد العمالة (كويتيا وغير كويتي) في القطاع الخاص 1656955 فردا فيما بلغ عدد العمالة في قطاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم 786231 فردا.

وأوضحت الادارة انها بنت نظام معلومات سوق العمل للبلاد من خلال إعداد سياسية أكثر كفاءة وملاءمة مع الجهات المعنية واتخاذ قرارات دقيقة من قبل أصحاب العمل للوصول الى تحقيق مخرجات أفضل من خلال تطوير نوعية البيانات وربطها في مصادرها على نظام معلومات سوق العمل بشكل مستمر.

وذكرت ان أهداف نظام معلومات سوق العمل هي تحسين السجلات الادارية لبيانات ومؤشرات السوق ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية على إعداد سياسات سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة.

وأشارت الى ان أهداف النظام تشمل كذلك تطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودعم رؤية الكويت 2035 وأهدافها الاستراتيية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية عن طريق توفير فرص لاعمل وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والإدارة الحكومية الفعالة.