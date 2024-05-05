وزارة التجارة تطلق خدمة تجديد البطاقة التموينية عبر تطبيق “سهل”

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن اطلاق وزارة التجارة والصناعة لخدمة (طلب تجديد البطاقة التموينية) وذلك إلكترونيا عبر تطبيق (سهل) الحكومي.

وقال كاظم في تصريح صحفي اليوم الاحد أن بإمكان المستخدم الذي لديه بطاقة تموينية و يسعى لتجديدها الدخول على قائمة (خدمات) في تطبيق (سهل) ومن ثم اختيار وزارة التجارة والصناعة ومن ثم خانة (خدمات الافراد) واختيار (طلب تجديد البطاقة التموينية) وبدء اجراءات تنفيذ المعاملة مباشرة عبر التطبيق.

وأكد أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة في تسريع اجراء المعاملات المقدمة من قبل المواطنين مشيدا بخطى الوزارة في طرح المزيد من الخدمات النوعية عبر تطبيق (سهل) الحكومي.