من الفعالية

كلية العلوم الإدارية نظمت يوم الملصق لطلبة التدريب الميداني للفصل الدراسي الثاني 2024/2023

5 مايو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

أقام مكتب التدريب الطلابي والخريجين بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت يوم الملصق poster Day الخاص بطلبة مقرر التدريب الميداني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف أ.د. عادل الوقيان، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د. يوسف عبد السلام، ومساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بالتكليف د. نواف العبد الجادر، ومشرف مكتب التدريب الطلابي والخريجين د. عبد الله العوضي.

ويهدف المعرض إلى عرض خبرات الطلبة التدريبية في جهات القطاعين الحكومي والخاص التي تدربوا بها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، وتبادل خبراتهم العلمية.

وفي هذا الصدد ذكر الطلبة المتدربون أنهم خلال فترة التدريب اكتسبوا أسسَ وقوانين العمل التي تجعلهم مهيئين لخوض مجالات العمل في المستقبل، مؤكدين أنهم طبقوا ما اكتسبوه في المقررات الدراسية حسب تخصصاتهم على أرض الواقع في الجهات التي تدربوا بها.

المصدر
جامعة الكويت
الوسوم
5 مايو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

جامعة عبدالله السالم نظمت ورشة للاعتماد الأكاديمي والجودة قدمها البروفيسور والخبير الأكاديمي الزائر الدكتور أحمد يجيت

5 مايو، 2024

جامعة الكويت تطلق فعالية الملكية الفكرية “ركيزة لرؤية كويت جديدة في عصر الابتكار”

1 مايو، 2024

التربية: غير صحيح سقوط طالب من أعلى سقف مظلة داخل إحدى مدارس الوزارة

29 أبريل، 2024

التربية: الانتهاء من خدمة الاستفسار عن مدى استحقاق الموظف للأعمال الممتازة إلكترونيا

27 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى