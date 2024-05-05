كلية العلوم الإدارية نظمت يوم الملصق لطلبة التدريب الميداني للفصل الدراسي الثاني 2024/2023

أقام مكتب التدريب الطلابي والخريجين بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت يوم الملصق poster Day الخاص بطلبة مقرر التدريب الميداني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف أ.د. عادل الوقيان، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د. يوسف عبد السلام، ومساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بالتكليف د. نواف العبد الجادر، ومشرف مكتب التدريب الطلابي والخريجين د. عبد الله العوضي.

ويهدف المعرض إلى عرض خبرات الطلبة التدريبية في جهات القطاعين الحكومي والخاص التي تدربوا بها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، وتبادل خبراتهم العلمية.

وفي هذا الصدد ذكر الطلبة المتدربون أنهم خلال فترة التدريب اكتسبوا أسسَ وقوانين العمل التي تجعلهم مهيئين لخوض مجالات العمل في المستقبل، مؤكدين أنهم طبقوا ما اكتسبوه في المقررات الدراسية حسب تخصصاتهم على أرض الواقع في الجهات التي تدربوا بها.