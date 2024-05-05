27 اجمالي المرشحين مع اغلاق باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي 2024

أغلق باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي 2024 في الدائرتين السادسة والتاسعة اليوم الأحد على اجمالي 27 مرشحا.

وقال مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تخصيص 194 لجنة للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي 2024 المقرر عقدها في 18 من مايو الجاري موزعة على 26 مدرسة لاستخدامها كمقار لعملية الاقتراع في الدائرتين السادسة والتاسعة.

وأضاف الهاجري أن تصويت الناخبين سيكون بشهادة الجنسية الأصلية مبينا ان عملية الاقتراع تنطلق في الساعة ال8 صباحا على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة ال8 مساءا ثم تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين من بين 27 مرشح بعضوية المجلس البلدي.

وأوضح أن إدارة شؤون الانتخابات وفرت خطا ساخنا على الرقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء في يوم الاقتراع.

وعن كيفية التنازل عن الترشح أكد العميد الهاجري بأنه للمرشح الحق في أن يتقدم بطلب مكتوب إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه سبعة أيام قبل ميعاد يوم الانتخاب على الأقل.