جامعة عبدالله السالم نظمت ورشة للاعتماد الأكاديمي والجودة قدمها البروفيسور والخبير الأكاديمي الزائر الدكتور أحمد يجيت

زار جامعة عبدالله السالم البروفيسور والخبير الأكاديمي من جامعة أنقرة الدكتور أحمد يجيت، حيث قام بمراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية المقترحة لدرجتي البكالوريوس والماجستير التي سيتم طرحها في الفصل القادم لكليات الهندسة والطاقة والحوسبة والنظم وإدارة الأعمال والابتكار، وقدم د. يجيت ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول سبل تحسين جودة ومخرجات التعليم.

وتضمنت الورشة موضوع الاعتماد والجودة، علاوةً على القيام بعمل مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس للاستماع إلى مقترحاتهم والرد على أسئلتهم، وتبادل الآراء والخبرات في مجالات التعليم والتطوير الأكاديمي. وقد تميزت هذه الجلسات بالحوار المثمر والبناء الذي يسهم في تعزيز التفاهم وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.