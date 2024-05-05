حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم رسالة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

سمو أمير البلاد يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي تضمنت دعوة الكويت للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

5 مايو، 2024
0 52 أقل من دقيقة

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة دولة الكويت للانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للمياه وأن تكون من الدول المؤسسة لهذا الكيان لتكون جزءا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
الوسوم
5 مايو، 2024
0 52 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ووزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة

5 مايو، 2024

الخارجية تنظم ورشة عمل لمناقشة تقرير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”

5 مايو، 2024

البلدية فعلت إخطار ايقاف الراتب عبر “سهل ” لتحديث بيانات بصمة

5 مايو، 2024

الفريق الطبي الكويتي الثاني يوزع مساعدات صحية وغذائية في غزة

5 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى