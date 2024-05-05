سمو أمير البلاد يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي تضمنت دعوة الكويت للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

سمو أمير البلاد يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي تضمنت دعوة الكويت للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة دولة الكويت للانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للمياه وأن تكون من الدول المؤسسة لهذا الكيان لتكون جزءا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.