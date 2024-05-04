ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في بباكستان على هامش مؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي

ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يلتقي في غامبيا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بباكستان

4 مايو، 2024
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التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية محمد دار وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تنعقد يومي 4 و 5 مايو 2024 في مدينة بانجول عاصمة جمهورية غامبيا الصديقة.

حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والبنود الواردة في جدول أعمال القمة الإسلامية.

المصدر
كونا
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4 مايو، 2024
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