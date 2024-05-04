ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يلتقي في غامبيا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تنعقد يومي 4 و 5 مايو 2024 في مدينة بانجول عاصمة جمهورية غامبيا الصديقة.

حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين دولة الكويت والبنك الإسلامي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأطر تمتين العمل المشترك بما يدعم مسيرة التقدم والازدهار ويحقق التطلعات والأهداف المنشودة والتكامل الاقتصادي الإقليمي.