“زين” و”مركز صباح الأحمد” يُعبّران عن فخرهما بإنجاز فريق جامعة الكويت ببطولة العالم للروبوتات بالولايات المُتحدة

أعلنت كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي عن فخرهما بالإنجاز الأخير الذي حقّقه فريق قسم علوم الحاسوب بكُلية العلوم في جامعة الكويت بعد فوزه بجائزة “بناء أفضل روبوت” (Build Award) في بطولة العالم VEX للروبوتات 2024 التي استضافتها الولايات المُتحدة الأمريكية مؤخّراً.

وكان باستقبال الأبطال العائدين في مطار الكويت الدولي كل من القائم بأعمال عميد كُليّة العلوم والعميد المُساعد لشؤون الطلبة في جامعة الكويت د. محمد حسين بن سبت، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني.

ويُعتبر فريق جامعة الكويت – المكون من عبدالله الجبر وعبدالوهاب العبيد وعبدالرحمن الدغيم وأسامة حسان تحت إشراف د. نورة الجري – أول فريق جامعي في الشرق الأوسط والوطن العربي الذي يحصد جائزة في بطولة العالم 2024 VEX من أصل 15 جائزة، وهو ضمن 120 فريق جامعي مشارك من حول العالم.

وفاز الفريق بجائزة “بناء أفضل روبوت” بعد تميّزه بتصميم روبوت ذو بناءٍ متقن مع درجة عالية من العناية بالتفاصيل ليتحمّل تحدّيات المُنافسات ببطولة العالم، وشملت المعايير الأساسية للجائزة بناء روبوت يتسم بالمتانة والقوة، والتميّز بالاعتمادية في الميدان وتحمّل ظروف المُنافسات، ومراعاة التصميم لشروط السلامة، ووجود روح العمل الجماعي ومهارات التواصل الفعّال والاحترافية بين أعضاء الفريق وإظهارهم فهماً لعملية تصميم الروبوت.

وجاءت مُشاركة الفريق في بطولة العالم بعد تأهله من مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات التي أقيمت مطلع العام الجاري بتنظيم قسم علوم الحاسوب بكُلية العلوم في جامعة الكويت بالشراكة مع زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وبالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية.

الأبطال عبدالله الجبر وعبدالوهاب العبيد وعبدالرحمن الدغيم وأسامة حسان بعد فوزهم بالجائزة في دالاس، تكساس

وتفخر زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وجامعة الكويت بجميع المُتأهلين من المُسابقة الوطنية للروبوتات الذين مثّلوا الكويت في المُسابقة الكُبرى بالولايات المُتحدة، وعددهم 6 فرق من المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، ووصولهم إلى هذا المحفل العالمي خير دليل على أن الكويت ولّادة للطاقات المُبدعة، وأنهم قادرين على التنافس مع أقرانهم.

وأسهمت هذه المُشاركة العالمية بتنمية شغف الطلبة والطالبات بالتكنولوجيا، ورسم مسارهم الوظيفي مُستقبلاً وتهيئتهم للدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التي أصبحت من أولويات ومُتطلبات أسواق العمل الحديثة، وهذه الخطوة هي نتاج للتعاون المُباشر والفعّال بين مؤسسات القطاعين لتأهيل الجيل القادم من المُبتكرين في الكويت.

وشهدت مُسابقة الكويت الوطنية للروبوتات مُشاركة 32 فريقاً، تضمّنت 170 طالباً من 11 مدرسة ثانوية و13 مدرسة متوسطة و6 جامعات، شملت المؤسسات العامة والخاصة، كما شارك في تنظيمها 40 متطوعاً، ولجنة تحكيم مكونة من 8 حكام من جامعة الكويت وكلية الكويت التقنية ومختصين من القطاع الخاص.

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، والتي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وبالأخص في مجالات STEM، وتستهدف الشباب من الطلبة والمُبادرين.

وتُضاف هذه الشراكة إلى سلسلة البرامج والمُبادرات التي قدّمتها كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلّة شراكتها الاستراتيجية، وذلك بهدف تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية المُستدامة ضمن رؤيتهما المُشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها.