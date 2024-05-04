مصر تواصل بالتعاون مع الإمارات والأردن اسقاط مساعدات إغاثية لأهالي غزة

واصلت مصر اليوم السبت بالتعاون مع الإمارات عمليات الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عقيد اركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أن تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الاغاثية لأهالي قطاع غزة يتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل القطاع.

ادخال المساعدات الانسانية عبر معبر رفح البري

وأوضح ان تأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الفلسطينيين في غزة وتلبية مطالبهم الأساسية يتزامن أيضا مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة المشاركة بالتحالف الدولي.

وأشار البيان الى استمرار حركة المساعدات الاغاثية عبر معبر (رفح) البري من خلال دخول شاحنات المساعدات الانسانية المقدمة من كافة الدول لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

اسقاط جوي لمساعدات انسانية اغاثية للشعب الفلسطيني في غزة