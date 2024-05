عمومية الاستثمارات الوطنية تعتمد توزيع 15% أرباحاً نقدية من القيمة الإسمية للسهم

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها يوم الخميس الموافق 2/5/2024 في مقر الشركة بمجمع الخليجية، بنسبة حضور بلغت 77.230%، وتم اعتماد انعقاد الجمعية حضورياً وإلكترونياً من قبل المساهمين .

وخلال الجمعية العمومية العادية أكد رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد وليد الفلاح بأن الاستثمارات الوطنية تواصل التميز والانجاز متسلحة بالخطة الاستيراتيجية المحكمة ودعم مجلس الإدارة وشغف الموظفين وتفانيهم، بالإضافة إلى مواصلة مسار النمو المستدام بما يعكس قوة صلابة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها.

رئيس مجلس الإدارة خالد الفالح

وبناءاً على ماورد وموافقة الجمعية العمومية العادية على بنود جدول الأعمال المقترحة من قبل مجلس الإدارة، قال الفلاح في كلمته أمام الحضور، أنه مع نهاية العام الماضي 2023، حققت الاستثمارات الوطنية أرباحاً بلغت 4.1مليون دينار كويتي، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباحاً نقدية بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.

وتوجه الفلاح بالشكر لجميع المساهمين على الثقة التي أولوها لمجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، والتي انعكست إيجابياً على دعم مسيرة الشركة تجاه الاستراتيجية المستمرة على مستوى القطاع الاستثماري، محققةً مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة على الرغم من التحديات المحلية والعالمية والتي انعكست آثارها على أداء الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

مؤشرات إيجابية

وأفاد الفلاح بأن عام 2023 اعتبر عاماً بنّاءاً لشركة الاستثمارات الوطنية، فقد واصلت الشركة تبنيها لنهج الاستدامة مما ساعد في تحقيق أرباحاً سنوية، منوهاً تحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد، والتي عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطي ثابتة نحو تقديم خدمة أفضل للعملاء و تعظيم حقوق مساهمي الشركة.

وسلط الضوء على أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال إن إجمالي موجودات الشركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية 2023، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات 13.8 مليون دينار كويتي.

حصاد مثمر

وأشار الفلاح إلى أن ما حققته الاستثمارات الوطنية خلال عام 2023 من إنجازات وحصولها على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، وذلك لفئة Best for Ultra) High Net Worth Individuals in Kuwait)، من قبل يوروموني العالمية خلال توزيع جوائز الخدمات المصـرفية الخاصة في لندن، إذ حصلت الشـركة على واحدة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، وهو إنجاز مرموق ورائد يعزز من مكانة الشـركة وجودة منتجاتها وريادتها على مستوى الكويت.

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد المخيزيم

عام حافل بالإنجازات

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن النتائج االمالية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، جاءت تأكيداً لاستمرارية التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي، وذلك يظهر بشكل واضح إلى تعزيز كفاءة وصلابة مركزها المالي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي نحو تعزيز الأصول المدارة من قبل الشركة والمحافظة عليها، وذلك باستقطاب استثمارات في المحافظ الاستثمارية المتعددة وفي الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الشركة بقيمة مميزة وأرقام محفزة خلال العام 2023 من خلال عملائها الجدد، ومن خلال استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في المحافظ المختلفة بنسبة إضافية تقدر بأكثر من اثنان وعشرون بالمائة على عدد المحافظ الاستثمارية لعملاء جدد من أفراد وشركات محلية ومستثمرين أجانب ما شهد المزيد من الإقبال على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، بالإضافة إلى تقديم عدة خدمات متميزة لعملائنا في مجالات مختلفة للتخطيط لحماية الأصول العقارية العالمية.

وأكد المخيزيم عن تحقيق صناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2023 عوائداً إيجابياً، بفضل تتبع الشركة لنهج استراتيجي نشط، حيث حققت أمثل وأفضل العوائد الممكنة للعملاء، وذلك على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم،. ونجاح فريق الأدوات المالية خلال ذات العام من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثلاثة شركات مدرجة في بورصة الكويت، من بينها شركات حافظت الاستثمارات الوطنية على بقائها من ضمن مكونات السوق الأول، ليرتفع عدد الشـركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركة، والذي يجعل الاستثمارات الوطنية واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.

وأشار المخيزيم إلى نجاح الشركة بفضل استراتيجيتها الحصيفة في استقطاب الاستثمارات والخدمات الاستشارية، حيث بدأت العام 2023 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من عمليات الدمج والاستحواذات وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، وقد بلغت قيمة الصفقات حتى نهاية عام 2023 ما يفوق النصف مليار دولار أمريكي تقريباً، والتي تمثلت في صفقة بيع رائدة لأكبر وأنجح الصفقات في قطاع التعليم في الكويت، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لثاني عملية شراء جزئي في الكويت نيابة عن أحد العملاء، وأيضا إكمال عملية استحواذ شركة غذائية رائدة من خلال عملية زيادة رأس مال نقدي. كما نجحت الشـركة أيضاً بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مجموعة إعلامية كبرى، إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في الحصول على خطاب نوايا من مستثمر استراتيجي لأحد عملائنا في قطاع النفط والغاز داخل السوق الكويتي. وتعزز هذه المعاملات دورنا كمستشارين ماليين موثوقين في الكويت.

وأثنى المخيزيم على نجاح فريق إدارة الاستثمارات البديلة في تبني استثمارات استراتيجية ضمن القطاع العقاري وذلك من خلال الشراكة مع عقاريين عدة محليين وأجنبيين، حيث استثمرت في تطوير وتأجير مشاريع متنوعة من ضمنها مشروع عقار سكني في الولايات المتحدة الامريكية وتجديد وتأجير وبيع ثلاثة مستودعات من الفئة الأولى في فرنسا، بالإضافة إلى تأجير عقارات لأحد رواد قطاع الأغذية في أوروبا، كما عملت الإدارة بالتعاون مع الشركات التابعة والزميلة، وذلك لتحسين أدائها المالي وخلق قيمة مضافة لهذه الشركات من خلال إعادة هيكلة الأصول وتوفير صفقات للتخارج، بالإضافة لحصة سوقية مؤثرة لخدمات الاستشارات والخدمات الاستثمارية ما جعل شركة الاستثمارات الوطنية رائدة ومتميزة بهذا المجال. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية في زيادة السيولة لدى هذه الشركات، مما نتج عنها توزيع فوائض مالية للمساهمين. ومن المتوقع استمرار هذا النهج خلال الأعوام المقبلة، وقد أثنى المخيزيم على الجهات الرقابية المشـرفة على العمليات والصفقات الاستثمارية وبالأخص هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة لمساعدته في إتمام الصفقات بسلاسة وشفافية وحرصه على ضمان المنافسة العادلة بين الشـركات العاملة في السوق المحلي.

كما شهد قطاع الاستثمارات العقارية تحسناً ملحوظاً حيث تم رفع نسب الإشغال في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب بلغت 100% في بعض العقارات، ومتابعة استثماراتها العقارية الخارجية في عدة دول في الشرق الأوسط، مع إعادة توجيهها لتحقيق عوائد جيدة، سواء كانت داخلية أو يمكن التخارج عنها بأرباح مجزية.

وأضاف المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تسعى للمضي قدماً إلى التفوق التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز إجراءات الأمان السيبراني لحماية بيانات الشركة وعملائها مما رفع مستوى الأمان الوقائي للنظام والامتثال للمعايير الدولية، وأصبحت قاعدة راسخة موثوقة لجميع الأطراف المعنية. وأن الشركة تلتزم دائماً بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تتوافق مع أهداف تقاريرعملائنا المالية المتنوعة خلال الفترة المقررة، ونحن بصدد إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء. وإنشاء منصة “NFP” وهي عبارة عن منصة رقمية تقوم بربط القطاعات رقمياً لتنفيذ طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى تطوير النظام العقاري الإلكتروني مما أسهم في تسهيل خدمات التحصيل وتحسين تجربة العملاء في كافة الأمور الخاصة بهم.

حوكمة حصيفة

ومن جهة أخرى، أفاد المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تلتزم بتحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات هيئة أسواق المال وبإجراءات الحوكمة المترابطة بالقطاع الاستثماري، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة من خلال تبني آليات تطبق من خلالها المعايير العالمية المتبعة بشأن إدارة المخاطر والمعمول بها من قبل المؤسسات المالية المرموقة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من متطلبات حوكمة الشركات والإدارة الحصيفة لأصول الشركة وأصول عملائها.

جهود الاستدامة

وفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن الشركة في المجتمع، وذلك بالتزامها بهذا الدور والعمل على التوعية بأهميته كجزء من برنامج الشركة السنوي، ومن ضمن الاهتمام المحلي والعالمي بما يخص الاستدامة والحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية (ESG)، دعمت الشركة الاستدامة الوطنية حيث أصبحت حافزاً حاسماً لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسئولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات، حيث سيتم إطلاق التقرير الخاص بالاستدامة خلال العام الحالي.

مبادرات وأنشطة تدريبية

سلّطت شركة الاستثمارات الوطنية الضوء على دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يشمل دعم ورعاية وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات في مجالات مختلفة ومتنوعة، حيث ساهمت الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي وبمشاركة Creative Confidence في برنامج “Shift” المصمم خصيصاً للنساء الكويتيات حديثات التخرج وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية والمنطقة بشكل عام.

المسئولية الاجتماعية

ودعماً للأنشطة الرياضية التي تهدف لنشـر الثقافة الصحية والرياضية بين أواسط المجتمع شاركت الاستثمارات الوطنية كراعي بلاتيني لبطولة الدورة المفتوحة للبادل وذلك تأكيداً على دور الشركة لنشر الوعي لكافة أفراد المجتمع والذي يهدف إلى رفع إسم الرياضة الكويتية وتطويرها.

وحرصاً من الشركة على المشاركة في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري قامت الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم بما يتعلق بكسوة عيد الفطر للأسر المحتاجة.

ودعمت الشركة عدداً من الأنشطة والفعاليات التعليمية والأكاديمية على المستوى المحلي، حيث تقدمت الاستثمارات الوطنية بالدعم إلى نادي إدارة التسويق في جامعة الكويت وذلك بتقديم دورات تدريبية متخصصة للاستثمار وتطوير خبراتهم في مجال العمل الاستثماري والمالي وتقديم أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وفي نهاية الجمعية العمومية أعرب رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد وليد الفلاح عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة، على جهودهم المبذولة للسعي الدائم في تحقيق هذا الأداء، والنمو الإيجابي الذي يتماشى دائماً مع الخطة الاستراتيجية، كما توجه بجزيل الشكر والعرفان من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وجميع الأخوة في بنك الكويت المركزي والعاملين في وزارة التجارة والصناعة لدعمهم المتواصل ولجهودهم الكبيرة في دفع عجلة التنمية، داعين المولى عز وجل أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

جانب من الحضور خلال الجمعية العامة