مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم على رفح “قد يؤدي إلى حمام دم”

مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم على رفح “قد يؤدي إلى حمام دم”

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن هجوما عسكريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة “قد يؤدي إلى حمام دم”، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس “تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، قد تؤدي إلى حمام دم، وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا”.

في الوقت الحالي، يواصل جيش الاحتلال قصف المدينة التي يريد رئيس نتنياهو مهاجمتها برا “للقضاء” على آخر كتائب حماس.

وقد طلبت دول أوروبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، من نتانياهو التخلي عن فكرة الهجوم البري على المدينة.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الهجوم سيكون بمثابة “ضربة قوية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة” لأن معبر رفح “يقع في قلب العمليات الإنسانية”، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه الجمعة في جنيف.