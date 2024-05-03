ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يتوجه إلى غامبيا لترؤس وفد الكويت في قمة منظمة التعاون الإسلامي

ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يتوجه إلى غامبيا لترؤس وفد الكويت في قمة منظمة التعاون الإسلامي

3 مايو، 2024
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غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا البلاد اليوم الجمعة متوجها إلى مدينة بانجول عاصمة جمهورية غامبيا الصديقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد غدا وبعد غد.

وكان في وداعه على أرض المطار نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين في الوزارة.

المصدر
كونا
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3 مايو، 2024
0 49 أقل من دقيقة

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