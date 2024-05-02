الفريق الطبي الكويتي الثاني يجري 40 عملية جراحية في اليوم الأول من زيارته إلى غزة

الفريق الطبي الكويتي الثاني يجري 40 عملية جراحية في اليوم الأول من زيارته إلى غزة

أعلن الفريق الطبي الكويتي الثاني التابع للجمعية الكويتية للإغاثة اليوم الخميس أنه أجرى 40 عملية جراحية في اليوم الأول من زيارته إلى غزة التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية ودعم جهود الإغاثة في القطاع.

وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفريق الطبي الكويتي أجرى 40 عملية جراحية في مختلف التخصصات في “مستشفى غزة الأوروبي” في خان يونس و”مستشفى الكويت التخصصي” في رفح بجنوب قطاع غزة وأنه سيكمل عملياته في التخصصات التي جلبها من الكويت من الأطباء والاستشاريين.

وأشار إلى أنه جرى تسيير قافلة إغاثية تحمل نحو خمسة أطنان من المواد الغذائية والمنظفات وحاجات الأطفال إلى شمال قطاع غزة.

وذكر أن الفريق زار مخازن مؤسسة “رحمة حول العالم” وتفقد مخزون المواد الغذائية وحقائب النظافة التي وصلت عبر “سفينة غزة 2” والجسر الجوي.

وحول أعمال الإغاثة قال رئيس قطاع الاغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح إن الفريق الكويتي الثاني متواجد في الميدان ويقدم واجبه تجاه النازحين إلى جانب الفريق الطبي الذي يزور قطاع غزة.

وأضاف لوكالة “كونا” أن الفريق وزع ملابس على الأطفال عبر فعالية فريدة من نوعها من خلال اقامة سوق خيرية تختار من خلاله العائلة ملابسها بما تراه مناسبا لها.

وتابع أنه ستعقد فعاليات أخرى توزع فيها حقائب النظافة والمياه على مخيمات النازحين التي تعاني من نقص شديد في المياه الصالحة للشرب وتوزيع الوجبات الساخنة والطرود الغذائية.

وشدد على ان “الفريق سيكون متواجدا في كل الأوقات وفي جميع المجالات لنقدمها لأهالي قطاع غزة للوقوف إلى جانبهم بالتعاون مع شركاءنا مثل جمعية الغد للتنمية المجتمعية التي نظمت فعالية الملابس وأنهم سيبقون مستمرين في مساندة الاهالي في غزة”.

وأول من أمس الثلاثاء وصل الفريق الطبي والاغاثي الكويتي عبر معبر رفح البري مع مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القطاع الصحي عبر إقامة العمليات للمرضى والجرحى.

وهذا هو الفريق الطبي الكويتي الثاني بعد الفريق الطبي الأول الذي زار غزة مطلع إبريل الماضي لمدة أسبوع أجرى عددا من العمليات الجراحية وقدم المساعدات الطبية والإغاثية.

واليوم وصل إلى مدينة رفح بجنوب قطاع غزة المستشفى الميداني المتكامل للهلال الاحمر الكويتي لتقديم الخدمات العلاجية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت وفود ومساعدات كويتية مختلفة عبر جسور جوية لمساندة الشعب الفلسطيني إزاء هذا العدوان المتواصل منذ أكثر من 200 يوم.