الصحة: اعتماد إجراءات جديدة لدعم تأهيل الكوادر الوطنية من الأطباء حديثي التخرج

أعلنت وزارة الصحة اعتماد مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية برئاسة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لإجراءات جديدة تدعم تأهيل الكوادر الوطنية من الأطباء حديثي التخرج بهدف تنمية العنصر البشري وتوفير الدعم لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن مجلس أمناء المعهد اعتمد الموافقة على استثناء الأطباء حديثي التخرج الحاصلين على قبول معتمد في برامج الدراسات العليا (البورد) من جامعات عالمية مرموقة ومتميزة من الالتحاق أو إكمال سنة الامتياز شريطة تعيينهم في الوزارة تمهيدا لابتعاثهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن المجلس اعتمد الموافقة على السماح للأطباء المتدربين بسنة الامتياز بأداء جزء من فترة التدريب خلال سنة الامتياز Elective Rotation خارج الكويت في مراكز ومستشفيات عالمية متميزة لإكسابهم مزيدا من الخبرات.

وأوضحت أن ذلك يأتي تسهيلا لهم للحصول على قبول في برامج تدريبية تخصصية (البورد) معتمدة ما بعد سنة التدريب على أن تحسب أيام عمل رسمية وأن تكون من ضمن الفترة الاختيارية في برنامج سنة الامتياز التدريبي.

وقالت إن هذه الاجراءات تهدف إلى تحقيق المزيد من التميز وتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها بمختلف التخصصات بما يخدم مصلحة المرضى ويتماشى مع برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة ورؤية (كويت جديدة 2035).