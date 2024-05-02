سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الصيني بضحايا انهيار جزء من الطريق السريع في مدينة ميتشو

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار جزء من الطريق السريع في مدينة ميتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

المصدر كونا