الهلال الاحمر: دخول المستشفى الميداني المتكامل الى قطاع غزة

أعلنت جمعية (الهلال الاحمر الكويتي) اليوم الخميس دخول المستشفى الميداني المتكامل الى قطاع غزة في (رفح) بمنطقة (المواصي) الساحلية لتقديم الخدمات العلاجية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتعاون مع جمعيتي الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في اتصال مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “دخول المستشفى الى قطاع غزة يأتي في إطار جهود دولة الكويت للتخفيف من معاناة الاشقاء ودعم المنظومة الصحية في القطاع والتي تواجه صعوبات كبيرة”.

وأضاف أن المستشفى مجهز بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية على مساحة 750 مترا مربعا ويضم غرف عمليات وغرفا للعناية المركزة وغرف استقبال المرضى.

وأوضح الساير أن المستشفى يضم ايضا حاضنات للاطفال حديثي الولادة فضلا عن وحدة للأشعة وصيدلية ومختبرا للتحاليل الطبية يحتوي على الاجهزة اللازمة لإجراء مختلف انواع الفحوصات الطبية بما يعزز القدرة على تقديم العلاج المتكامل وفق افضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

وأكد أن دولة الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني ولن تدخر جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

وأشار الساير إلى أن الجمعية بادرت منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في غزة عبر توزيع المواد الغذائية والوجبات اليومية والمستلزمات الطبية وسيارات الاسعاف لمواجهة هذه الأزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

بدوره أكد مدير عام (الهلال الاحمر الفلسطيني) في قطاع غزة بشار مراد في تصريح مماثل ل(كونا) اهمية هذه الخطوة لتخفيف معاناة اهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من اوضاع صعبة كالنقص الحاد في المواد والادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.

وأعرب مراد عن شكره وتقديره لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على دورهم في المساعدة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة مشيدا في الوقت نفسه بدور جمعية الهلال الاحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية فضلا عن تعاونها المميز مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي أوفدت الشهر الماضي اول فريق طبي كويتي لقطاع غزة حيث أجرى الفريق عددا من العمليات الجراحية للمساهمة في التخفيف من معاناة المرضى والجرحى الفلسطينيين.