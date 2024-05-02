“الهلال الأحمر” تختتم حملة المساعدات الانسانية في أرمينيا

اختتمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس حملة المساعدات الإنسانية في أرمينيا بتوزيع مواد اغاثية على 1500 فرد.

وقال رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المطيري في اتصال مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه “تم توزيع المساعدات في مدينتي (شيراك) و(سيفان) إضافة إلى العاصمة يريفان بالتنسيق مع الصليب الأحمر الأرمني”.

وأضاف أنه “تم خلال الحملة استهداف كبار السن والفئات الأكثر ضعفا” معربا عن أمله أن تساهم المواد المقدمة من طرود غذائية وبطانيات وسخانات ومدافئ ومستلزمات التنظيف في تخفيف معاناة الاسر هناك.

كما أعرب المطيري عن شكره لجمعية الصليب الأحمر الأرمني على تعاونها مع فريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتذليل كافة الإمكانات لتسهيل مهمة الفريق في توزيع المساعدات في عدد من المناطق بأرمينيا.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها مؤكدا أن هذه المساعدات ما هي إلا نبض حي وإحساس صادق من الكويت تجاه الأصدقاء في أرمينيا.

يذكر ان جمعية الهلال الأحمر الكويتي بدأت الأسبوع الماضي حملة مساعدات إنسانية في أرمينيا للمحتاجين والنازحين من إقليم (ناغورنو كارباخ).