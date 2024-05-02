بنك برقان يختتم رعايته للمهرجان الموسيقي “ماكنتوش” من إنتاج شركة الجابرية الحرة

بعد النجاح الكبير لفعالياته المميّزة وحضور ما يقارب الـ 10,000 شخص، اختتم بنك برقان رعايته لـمهرجان “ماكنتوش” الذي قدّم تجربة فريدة من المتعة الموسيقية على مدار يومي 26 و27 أبريل على مسرح أرينا الكويت بمجمع 360، ونظّمته شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني. وتتماشى هذه المبادرة مع الرعاية المقدّمة من بنك برقان لشركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني لمدة عام، وذلك كجزء من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على التطوير المستمرّ لقطاع الثقافة والفنون والترفيه في الكويت.

مدير أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

وفي تعقيبها بهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “يُسعدنا أن نكون جزءاً من النجاح الكبير الذي حقّقه مهرجان ماكنتوش على مدار يومين، ونحن فخورون بشراكتنا المميزة مع شركة الجابرية الحرة، والتي تفاجئنا كل مرة بعروض فنية مذهلة ومبتكرة. وعلى غرار الإنتاجات الفنية السابقة للشركة، فإن هذا الحدث قدّم للجمهور من جميع الأعمار تجربة فريدة من عرض موسيقي وتقديم أشهر الأغاني بنمط جديد من الموسيقى الإلكترونية ليأكد على شغفهم لهذا النوع من الفنون”.

المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في شركة الجابرية الحرة علي النصف

بدوره، قال السيد/ علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في شركة الجابرية الحرة: “كل شيء يتطور بسرعة اليوم، والموسيقى ليست استثناء. ومع ذلك، فإن تغيّر الذوق الشعبي والميل إلى الخيارات الموسيقية الحديثة لا يعني بالضرورة التخلّي عن القديم منها. لقد قام فريق العمل على تذكير الجمهور بأن الفن الكويتي خالد، وأن جميع الأجيال يجب أن تكون قادرة على الوصول إليه والاستمتاع به على الرغم من اختلافاتهم، وهذا كان الهدف من وراء مهرجان ماكنتوش. لقد جسّد المهرجان من بدايته وحتى نهايته أهمية الشراكة ومشاركة النجاح، بدءاً من تعاوننا المثمر مع بنك برقان، الذي يقدّم دعمه المتواصل لنا، وصولاً إلى الفنانين المميزين والموسيقيين الموهوبين الذين شاركوا في المهرجان وقدّموا ليلتين من الجنون الموسيقي، بالإضافة إلى الجمهور الرائع الذي أثبت أن الموسيقى هي اللغة التي تجمعهم وتوحدهم”.

مخرج مهرجان الموسيقي “ماكنتوش” جاسم القامس

من جانبه، أوضح المخرج الإبداعي للحفل جاسم القامس: “إن أي تعبير عن المتعة التي رافقتنا خلال العمل على مهرجان ماكنتوش المميّز لا يعكس مدى السعاد الغامرة التي نشعر بها لنجاح هذه التجربة الموسيقية الرائعة. لقد أسهم شغفنا وحرصنا على تقديم تجربة جديدة وفريدة للجمهور، بالتزامن مع الدعم غير المحدود من قبل بنك برقان، في ابتكار أنماط جديدة وغير مسبوقة من الفنون في كل مرحلة من مراحل المهرجان”.

وجمع عرض “ماكنتوش” نخبة من الفنانين المتميزين، ومنهم عايض، بدر الشعيبي، دافي، رهف، حمد العماري وخالد الملا، والذين أدّوا بشكل ثنائي مجموعة من أشهر الأغاني بنمط جديد من الموسيقى الإلكترونية. كما رافقتهم فرقة أوركسترا مكونة من 50 موسيقياً بارعاً بقيادة المايسترو الكويتي أحمد العود، فيما تولّى إخراج العرض كلٌ من جاسم القامس ومريم الخترش.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان ماكنتوش يعتبر ثالث تعاون ناجح بين بنك برقان وشركة الجابرية الحرة، وذلك بعد النجاح الكبير لفعاليات العرض الموسيقي الأضخم “فيكم طرب – ليلة مع ميامي”، و عرض “قريش”. ويسعى بنك برقان إلى رعاية ودعم الفنانين الكويتيين الطموحين وكذلك أبرز الموهوبين في هذا المجال، لضمان استمتاع جميع الأجيال في الكويت بثقافتها عبر مشاهدة العروض والمهرجانات التقليدية والحديثة، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.