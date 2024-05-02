الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع وفرص لأمطار متفرقة غدا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع مائلا للحرارة إلى حار نهارا ومعتدلا ليلا مع رطوبة نسبية على المناطق الساحلية وفرص لأمطار متفرقة يوم غد الجمعة.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضحل مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة إلى حار ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.