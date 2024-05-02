جانب من مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي

الكويتي للتنمية: إنجاز 75% من مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي والكويت أكبر المستفيدين منه

2 مايو، 2024
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أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس أن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 75 في المئة ومن المتوقع اتمام المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأكد الصندوق في بيان صحفي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت من أهم مشاريع ربط البنى الأساسية التي أقرها المجلس لتخفيض الاحتياطي الكهربائي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة في حالات الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح ان تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي عبر مشروع إنشاء (محطة الوفرة) التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عن طريق أربع دوائر جهد (400 كيلو فولت) مبينا أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ حوالي 270 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت سيضمن استمرارية استدامة أمن الطاقة الكهربائية في كل الأوقات لافتا إلى أن دولة الكويت “ستكون أكبر المستفيدين من المشروع” الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى حوالي 3500 ميغاواط.

وبين أن المشروع يتكون من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد (400 كيلو فولت) من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية إلى محطة الوفرة بطول يبلغ حوالي 300 كيلومتر إضافة إلى تحويل الخط القائم (مزدوج الدائرة) بين محطة الفاضلي ومحطة الزور الكويتية من خلال إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد (400 كيلو فولت) بطول 25 كيلومترا.

وقال الصندوق إن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع محطة الوفرة بالإضافة إلى مد خطوط هوائية من محطة الوفرة إلى محطتي (صباح 3) و(صباح 4) استكمالا للربط الكهربائي مع شبكة الكويت.

ويعتبر الربط الكهربائي الخليحي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهدفه دعم الطاقة بشكل مستدام في الدول الخليجية وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة حيث تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عام 2001 للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.

المصدر
كونا
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2 مايو، 2024
0 42 دقيقة واحدة

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