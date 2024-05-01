دوري أبطال أوروبا: دورتموند يهزم سان جرمان 1-0 ذهاباً في نصف النهائي

تغلّب بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بهدفٍ دون رد الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين دورتموند في فوزه إلى نيكلاس فولكروغ الذي سجّل هدفه الثالث في البطولة هذا الموسم (36).

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب “بارك دي برانس” في العاصمة باريس، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني (تعادلا 2-2 ذهاباً في ملعب أليانتس أرينا).

اعتمد إدين ترزيتش مدرب دورتموند على جناحيه الإنكليزي جايدون سانشو وكريم أدييمي وعلى خطّهما يوليان براندت لإقلاق دفاع باريس، ومثله فعل الإسباني لويس إنريكي معتمداً على الثلاثي عثمان ديمبيليه، برادلي باركولا وكيليان مبابي الذي بدأ في مركز المهاجم الصريح.

بدأ أصحاب الأرض بالضغط أوّلاً، لكن المحاولة الجديّة الأولى جاءت من ديمبيليه الذي سدّد بقوةّ من على مشارف المنطقة لكن تسديدته مرّت إلى جانب القائم الأيمن (11).

ردّ دورتموند بسرعة حين دخل مارسيل سابيتسر منطقة الجزاء مستلماً كرة من براندت، لكن تسديدته القريبة تصدّى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (14).

تمكّن المهاجم فولكروغ من افتتاح التسجيل لدورتموند حين انسّل بين المدافعين واستلم تمريرة طويلة من قلب الدفاع نيكو شلوتيربك، فانفرد بدورناروما ووضع الكرة في الشباك (36).

تلقّى إنريكي ضربةً ثانيةً حين اضطر إلى استبدال قلب دفاعه لوكاس هرنانديز للإصابة، فدفع بالبرازيلي لوكاس بيرالدو (42).

سنحت فرصة ثانية لدورتموند حين استلم سابيتسر كرةً من فولكروغ وسدّد بقوة لكنّ دوناروما أبعد كرته ببراعة (44).

ومن الفرصة الأولى على الجانب الأيسر، سدّد مبابي بإتقان لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر. ثمّ وصلت الكرة إلى المغربي أشرف حكيمي الذي سدّد بدوره وارتطمت كرته بالقائم الأيمن (51).

حاول مبابي مجدداً من الزاوية عينها بعدما وصلته تمريرة باركولا، لكن تسديدته كانت أسهل هذه المرة وانتهت بين يدي غريغور كوبل الذي أصبح أول حارس سويسري يلعب في نصف نهائي دوري الأبطال (54).

استمر سان جرمان بالضغط فلعب القائد البرازيلي ماركينيوس عرضية وجدت رأسية الإسباني فابيان رويس الذي فشل بتحويلها إلى المرمى (56).

وأهدر براندت فرصة لدورتموند حين تسرّع بالتسديد من على مشارف منطقة الجزاء (59)، ومثله فعل فولكروغ الذي استلم تمريرة على طبقٍ من ذهب من سانشو لكنه سدّد بعيداً فوق المرمى (60).

وردّ الباريسيون مرةً عبر ديمبيليه (80) وثانيةً من البرتغالي المتقدّم فيتينيا (82).

أدخل ترزيتش مهاجمه ماركو رويس أحد نجوم النادي والذي لعب دوراً كبيراً في الوصول الأخير لدورتموند إلى النهائي عام 2013، فكاد أن يُسجّل من اللمسة الأولى برأسية علت العارضة (84).

ولم تُثمر الفرص القليلة في آخر المباراة في تغيير النتيجة.