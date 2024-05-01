وزارة الصحة: لم ترصد أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 المستخدمة في دولة الكويت

قالت وزارة الصحة إنها لم ترصد أعراضا جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لكوفيد – 19- التي رخصت واستخدمت في دولة الكويت، في الإشارة إلى ما أثير مؤخرا من بيانات حول أحد تطعيمات كوفيد – 19.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها لم ترصد وزارة الصحة حالات ذات علاقة سببية بمتلازمة تجلط الدم مع نقص الصفيحات، ولم تسجل زيادة في أعداد حالات الجلطات بعد جائحة كوفيد – 19- في الكويت

وأشارت إلى ان الجدوى الوقائية والحماية المناعية التي تكتسب من التطعيمات تفوق بنسبة كبيرة إحتمالية حدوث مضاعفة نادرة من مضاعفات التطعيم، وبالأخص في ذروة الأوبئة وعند الحالات المرضية من فئة ذوى الإختطار، والذين هم بحاجة للتطعيم (مثل كبار السن وأصحاب ضعف المناعة وغيرهم….

ونوهت «منذ عام 2021 تطرق لتجلط الدم كعرض جانبي (نادر) الحدوث في بعض من لقاحات كوفيد – 19، ولكن نسبة حدوثه أقل من نسبة حدوث التجلط كمضاعفة من مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد دون تلقي التطعيم».

وأضافت وزارة الصحة أن لقاحات كوفيد – 19- التي أجيزت في دولة الكويت معتمدة من قبل الهيئات الطبية العالمية المتخصصة

واللقاحات المتوفرة حاليا لازالت تتميز بمرونة التعديل للتصدي للمتحورات الجديدة، ولازالت التوصيات قائمة بضرورة

تلقيها لعدد من فئات المجتمع وفق البروتوكولات الوقائية في الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة.

ولفت إلى أن كافة بيانات التطعيم وشهادة لقاح كوفيد عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، والذي يمكن من خلاله إنجاز الخدمات والمعاملات تتوفر بشكل أكثر سهولة.