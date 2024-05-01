سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيس دولة الامارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين راجيا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر كونا