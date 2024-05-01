جامعة الكويت تطلق فعالية الملكية الفكرية “ركيزة لرؤية كويت جديدة في عصر الابتكار”

أطلقت جامعة الكويت اليوم الأربعاء فعالية الملكية الفكرية بعنوان (ركيزة لرؤية كويت جديدة في عصر الابتكار) بمشاريع جديدة تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام وذلك بالتعاون بين مركز تدريب الملكية الفكرية لدول الخليج ومكتب العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب واللجنة الثقافية والاجتماعية بالجامعة.

وقال القائم بأعمال عميد كلية التربية في الجامعة الدكتور عيسى البلهان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفعالية تأتي احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي أقرته منظمة (الوايبو) الدولية للملكية الفكرية الذي يصادف 26 من شهر أبريل من كل عام.

وأكد البلهان أهمية الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع الذي يسلط الضوء على الامكانيات الهائلة التي يتمتع بها الشباب والكفيلة بإيجاد حلول جديدة وأفضل تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام وابراز أهمية الملكية الفكرية كأداة أساسية في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.

من جانبها أوضحت القائم بأعمال العميد المساعد للاستشارات والتدريب في جامعة الكويت الدكتورة زهاء الصويلان في تصريح مماثل ل(كونا) أننا نعيش في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع والتحديات الكبيرة التي تواجهنا على مستوى الصحة والبيئة والاقتصاد وغيرها وفي هذا السياق تأتي أهمية الابتكار والإبداع كعوامل أساسية في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وأكدت الصويلان أن الجامعة تؤمن بأهمية دورها في تعزيز الوعي بالملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتعزز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي.

وتخلل الفعالية محاضرات علمية حول الملكية الفكرية أهمها الابتكار وريادة الأعمال و دور الخبراء والمبتكرين نحو تحقيق رؤية الكويت الجديدة إلى جانب دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الابتكارية في الكويت إذ تمثل الملكية الفكرية حقا ملموسا للمبدعين والمخترعين والفنانين والمبتكرين.

وصاحب الفعالية معرض شارك فيه طلبة وطالبات مدارس التربية من المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى جانب مجموعة من الطلاب والطالبات الجامعيين عرضوا نماذج إبداعية مبتكرة قدموا من خلالها تطبيقات متنوعة علمية وتعليمية تخدم المجتمع وتدعم خطط الاستدامة البيئية.