“نفط الكويت” و”الكهرباء” توقعان مذكرة تفاهم لإنتاج 1 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية

وقعت شركة نفط الكويت اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تهدف إلى تنسيق الجهود والتعاون المستمر وتذليل الصعوبات فيما يخص مشروع إنتاج 1 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية.

وذكرت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المذكرة تأتي في إطار المبادرات والمشاريع التي تتضمنها استراتيجية القطاع النفطي الكويتي للتحول في الطاقة 2050 باعتبارها مكلفة وملتزمة بتولي تنفيذ القسم الأكبر من تلك المشاريع نظرا لريادتها في هذا المجال.

وبينت أن المذكرة تسهم في تعزيز التفاهم والعمل المشترك بين الشركة والوزارة وتطوير التصورات اللازمة بما يضمن تحقيق التزامات الدولة التي عبر عنها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأعلن عنها في مؤتمر الأطراف (كوب 27) المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في عام 2022 ومؤتمر الأطراف (كوب 28) المنعقد في إمارة دبي 2023 إذ كانت الكويت ضمن 124 دولة مشاركة وتعهدت بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لتصحيح مسار تغير المناخ والحد من تجاوز درجات الحرارة 5ر1 درجة مئوية.

وأوضحت أن مشروع إنتاج 1 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر باكورة الاستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة لديه بما يحقق الرؤية السامية للكويت بأن تكون نسبة 15 بالمئة من إنتاج الدولة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأفادت بأن حجم الإنتاج من المشروع يمثل ما يقارب 6 بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت “ما يشير إلى مدى ضخامته وأهميته بالنسبة للبلاد وتعزيز تغطية احتياجات الطاقة فيها”.

وأكدت أن المشروع يشكل مساهمة كبيرة من القطاع النفطي ممثلا بشركة نفط الكويت في تعزيز القدرة الإنتاجية للوزارة بما يساعدها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد والتي تغذيها المشاريع الإسكانية والتجارية ويعمل على تجنب أي عجز أو نقص مستقبلي في سد تلك الاحتياجات.

وذكرت أن المشروع يضمن التوافر المستمر للطاقة بما ينسجم مع حرص الشركة على تأمين الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ويتسق مع المبادرات الرائدة التي تتولاها شركة نفط الكويت.

وأضافت أن توقيع المذكرة يأتي أيضا انطلاقا من التزام القطاع النفطي الكويتي بالمساهمة في إنتاج 17 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 بما يساهم في تعزيز مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي للدولة وبالتالي دعم شبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير ما تحتاجه البلاد من طاقة كهربائية.