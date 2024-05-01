الأرصاد الجوية: أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة ورياح نشطة مثيرة للغبار

قالت ادارة الارصاد الجوية إن البلاد تتأثر بحالة مطرية بدأت منذ مساء الأحد بأمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة تبلغ ذروتها عصر اليوم الأربعاء حتى الساعات الأولى من فجر يوم الخميس على المناطق الوسطى والشمالية تكون رعدية متفاوتة الشدة.

وأوضح مدير الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الحالة المطرية قد يصحبها تساقط لحبات البرد مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا بالساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة تقل معها الرؤية الأفقية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية وذلك نتيجة لامتداد منخفض سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي أن الأجواء تتحسن تدريجيا من صباح يوم غد الخميس إذ تقل السحب وفرص الامطار مع فرص تشكل الضباب في المساء على أن تعاود فرص الأمطار يوم الجمعة على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية.