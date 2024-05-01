بنك الخليج يطلق نظام “HR Hub” للموارد البشرية لمواكبة مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها البنك

لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الناجحة، التي شملت كافة الخدمات داخل البنك وخارجه، أطلق بنك الخليج نظام “HR Hub” للموارد البشرية، بهدف توفير منصة متطورة وسهلة الاستخدام لموظفيه.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة / سلمى الحجاج:” يتميز HR Hub بأنه نظام مركزي لكافة الخدمات، ويمتع بمزايا واسعة تساعد في تسهيل آلية العمل وتعزيز الكفاءة لجميع تعاملات الموظفين، وتحافظ على وقتهم وجهدهم، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي يقدمونها للعملاء، كما أنه متوفر باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الشمولية وحرصاً على تمكين جميع موظفي البنك من جنسيات مختلفة من الحصول على الخدمات المطلوبة.

وبينت أن النظام الجديد يمتع بمستوى عال من المرونة وقابل للتعديل، حيث يمكن الموظفين من تعديل الخصائص لكي يتناسب مع تفضيلاتهم للحصول على تجربة شخصية فعالة، كما أنه يدعم جهود البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، إذ يساعد على تقليص استخدام الأوراق وصولاً إلى الاستغناء عنها كلياً.

على صعيد متصل، قالت الحجاج: ” يتيح النظام إمكانية الوصول بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان إلى الخدمات الهامة لإدارة الموارد البشرية سواء كان الموظفين متواجدين في المكتب أو خارجه، ويضمن بقاءهم على تواصل واطلاع دائم بكافة المستجدات، مضيفة “حريصون على توفير بيئة عمل مثالية لموظفينا ومساعدتهم على التطور والإنجاز”.

وذكرت أن النظام الجديد يمكن الموظفين من الاطلاع الفوري على المستندات والموارد الهامة الخاصة بالموارد البشرية، وآخر المستجدات حول إعلانات وأخبار مصرفنا، ويمكنهم من الدخول إلى الخدمة الذاتية التي تتضمن تفاصيل الراتب وطلبات الإجازة، وكذلك الدخول إلى الخدمات الخاصة بالمدير التي تتضمن الموافقة على الإجازات أو التحقق من التفاصيل الخاصة بالفريق وإسناد المهام لموظف آخر.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.