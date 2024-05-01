“زين”: احتضان طاقات الشباب وتعزيز مهاراتهم الإبداعية

أعلنت زين عن مُشاركتها بتكريم الفائزين في برنامج SpeakUp Kuwait التدريبي لتطوير مهارات الشباب على هامش الحفل النهائي الذي أقيم في مركز اليرموك الثقافي، وذلك ضمن رعايتها الرئيسية للبرنامج للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.

وشهد حفل الختام حضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، والمدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومؤسِّسة برنامج SpeakUp Kuwait دينا الوهيب.

وعلى هامش الحفل، تواجدت زين في لجنة التحكيم التي قامت بتقييم واختيار الفائزين بناءً على عدد من المعايير، حيث أتت مُشاركتها استمراراً لدعمها لهذا البرنامج التدريبي منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات إيماناً منها برسالته التي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي، وصقل مهاراتهم الإبداعية، وتوفير البيئة المناسبة لهم لاحتضان طاقاتهم وتشجيعهم على السعي وراء طموحاتهم.

صورة تجمع الفائزين والمنظّمين والمدرّبين

طوال الموسم الثالث الذي انطلق أواخر العام الماضي، استضاف مركز زين للابتكار ZINC جميع الجلسات التدريبية الخاصة بالبرنامج، والذي استهدف الطلبة والطالبات الجامعيين وحديثي التخرج، ووفّر لهم المساحة للتعبير عن آرائهم، وإيصال رسائلهم وأفكارهم بشكلٍ فعّال، وتدريبهم على فن إلقاء الخطابات المؤثّرة أمام الجمهور.

وسعى البرنامج إلى صقل وتطوير مجموعة واسعة من المهارات الاجتماعية التي لا تقل أهميةً عن المهارات الفنية والعملية في النجاح الوظيفي، مثل فن الإلقاء، والذكاء العاطفي، والمهارات الاجتماعية والإدارية، والقدرات القيادية، ومهارات التواصل، واستضاف نُخبة من المُرشدين والمدرّبين والإعلاميين والمؤثّرين من أصحاب الخبرة والكفاءات لتقديم الجلسات التدريبية.

وحقّق البرنامج نجاحات مُميزة في مواسمه السابقة، واستقطب العديد من الأسماء التي شاركت خبراتها وتجاربها مع الشباب المُشاركين، وكانت سبباً في إلهامهم للعمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وانتهزت زين فرصة الجلوس مع المشاركين والمشاركات، والتعرف عن قرب على آرائهم وطموحاتهم، وشاركتهم خبرات موظفيها الشخصية والعملية.