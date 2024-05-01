بلدية الكويت: تركيب 183 إعلان لحملة “رخّص إعلانك ” في كافة طرق المحافظات 

في اطار تدشين حملة بلدية الكويت تحت شعار #رخّص_إعلانك للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات والمحلات بمختلف أنشطتها بسريان تراخيص الإعلانات بكافة أنواعها سواء اصدار اعلان جديد او تجديده وعدم اقامة اعلان مخالف تجنبا لتطبيق غرامات لائحة الإعلانات التي تصل إلى 5000 آلاف دينار كويتي .

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تركيب 183 إعلان (( #رخّص_إعلانك)) عن طريق إعلانات الطرق الخاصة في البلدية مقاس 120 في 180 ( موبي ) المنتشرة في كافة شوارع محافظات البلاد دعما للحملة التي اطلقتها بلدية الكويت رسميا .

ودعت اصحاب الإعلانات بكافة أنواعها إلى المسارعة في استخراج رخصة الإعلان من قبل ادارة تراخيص الخدمات في افرع البلدية بالمحافظات او تجديدها لضمان سريان تراخيصهم وعدم اقامة اي اعلان مخالف للائحة الإعلانات الجديدة تجنبا لغرامة تصل الى 5000 دينار كويتي ، مشدده ان الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية للكشف على الإعلانات للتأكد من مدى الالتزام بنظم ولوائح البلدية .