“ملست آسيا” يعلن نتائج مسابقة الكويت المدرسية السنوية الـ11 في التمديدات الكهربائية

أعلن المكتب الاقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) نتائج مسابقة “الكويت المدرسية السنوية الحادية عشر في التمديدات الكهربائية” التي نظمها المكتب بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية وبمشاركة 7 مدارس متوسطة مثلها 21 طالبا و7 مدربين.

وبين المكتب في بيان صحافي اليوم أن المراكز الثلاثة الأولى حصدتها المدارس الفائزة التالية “المركز الأول مدرسة سهيل بن عمرو القرشي م. بنين – المدرب علي سامي البلوشي، والطلاب مهدي جاسم الباذر وعبد العزيز مشعل البشر وعمر فهد العازمي”، مضيفا “حصد المركز الثاني مدرسة سيف الدولة م. بنين – المدرب فيصل أحمد عبد الحميد الصايغ والطلاب حسن مصطفى المويل وأحمد محمد حمد السالم وعلي حسين الشهاب، فيما جاء في المركز الثالث مدرسة ابن النفيس م. بنين – المدرب محمد إيلاز محمد رفعت والطلاب بدر ناصر زايد سالم الحمادي وخليفة سامي بوغيس وعبد الوهاب فارس سعد الأحمد”.

ومن جانبه، أكد داود الأحمد المدير الإقليمي لمكتب ملست آسيا أن “المسابقة ضمت مراحل تنافسية وورش عمل تطبيقية ومحاضرات علمية وبرامج تدريب مكثفة”، لافتا “استفاد من نسخة العام الدراسي الحالي فرق ومجموعات عمل من الطلبة والمعلمين بهدف تنمية قدراتهم وإبداعاتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا، واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وصولا الى رفع اسم الكويت في المحافل والمراكز المتقدمة عالميا، فضلا عن تعزيز المواهب الفنية والأعمال اليدوية والمهارية ودعم الأنشطة التطبيقية المعنية بمجال التمديدات الكهربية، واستثمار أوقات الفراغ في التكنولوجيا وترسيخ ثقافة الأعمال اليدوية والمساهمة في بناء مجتمع متحكم في التكنولوجيا الكهربائية، إضافة إلى ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة”.

وكشف الأحمد “المسابقة ركزت على توجيه الطالب إلى كيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة والاستفادة منها في مجال التمديدات الكهربية، وتشجيع العمل اليدوي في مجالات الكهرباء والإلكترونيات وغيرها من الأعمال العلمية والفنية من خلال التنافس بين الطلبة”، مشيدا بتعاون وزارة التربية الكويتية مع المكتب ومشاركتها الواسعة في فعاليات ومسابقات الملست بالكويت”، مثنيا على المدربين والمعلمين الذين أثروا المسابقة ونقلوا خبراتهم للطلاب المشاركين بها، لافتا الى “دور العديد من الجهات في الدولة لحرصها على المشاركة في دفع برامج المكتب نحو الاستمرارية والتواصل السنوي كونها من المشاريع التي تقدمها منظمة ملست لشباب وطلاب دولة الكويت”.

يذكر ان (ملست) هي منظمة عالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا تأسست عام 1987 في مدينة كيبيك أثناء الملتقى العلمي العالمي الأول بهدف المساهمة في تطوير الثقافة العلمية والتقنية ضمن الأوساط الشبابية من خلال ممارسة الأنشطة العلمية التجريبية النوعية لاستثمار أوقات الفراغ.