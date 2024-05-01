بنك برقان يستضيف الدكتورة أنجيلا روس ضمن برنامج “Burgan Talk”

استكمل بنك برقان برنامجه Burgan Talk”” والذي يعد منصة تفاعلية مع موظفيه، من خلال عقد جلسة بعنوان “دليل المهنيين لتربية مراهقين أصحاء”، حيث استضاف الدكتورة أنجيلا روس الأخصائية النفسية الإكلينيكية المرخصة من مركز أنارا، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي من جامعة أوبورن، والتي تتمتّع بخبرة تتجاوز 15 عاماً، وذلك في إطار مبادرة استثنائية تهدف إلى دعم الصحة النفسية والعاطفية لموظفيه، سواء داخل بيئة العمل أو خارجها. وتسليط الضوء على دعم أسر وأبناء موظفيه كمربيين.

وفي حديثها عن الجلسة، قالت السيدة/ زهرة بوعركي، مدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان: “نحن في إدارة الموارد البشرية نوظّف كافة خبراتنا من أجل خلق ثقافة عمل صحية وإيجابية من خلال الاهتمام بموظفينا باعتبارهم أولوية قصوى. ونفتخر بمبادراتنا المتنوعة التي نوفّرها لهم لمساعدتهم في التقدّم والارتقاء بأسلوب حياتهم على المستويين الشخصي والعملي. كما إننا نؤمن بضرورة الاستثمار في تحقيق رفاهية موظفينا وضمان قدرتهم على مواصلة العمل بقدرات إنتاجية أكبر والتمتّع بوقتهم أثناء العمل وخارجه، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الكلّي لمؤسستنا”.

وأضافت: “من بين التحديات الرئيسية التي يواجهها العديد من الآباء العاملين في بنك برقان، والتي تؤثر على قدرتهم في الحفاظ على صحتهم بشكل عام، هي محاولة تحقيق التوازن بين دورهم كآباء ومسؤولياتهم كموظفين محترفين. وتظهر هذه المشكلة بشكلٍ خاص عند التعامل مع شريحة الأبناء المراهقين، حيث يحتاج الآباء إلى تخصيص المزيد من الاهتمام والوقت لأبنائهم، مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى. وإن هذه التحديات تتطلّب مجهوداً إضافياً لضمان تلبية احتياجات المراهقين وفهم تقلّباتهم العاطفية والاجتماعية، ما يزيد من أهمية الحفاظ على الصحة النفسية للآباء والأمهات في البنك”.

وخلال الجلسة، قدّمت الدكتورة/ أنجيلا روس للموظفين معلومات مهمة حول الوسائل الفعّالة للعناية بصحتهم النفسية وبناء مهارات متقدّمة بصفتهم آباء وموظفين، كما تناولت تحديات تربية المراهقين مشدّدة على أن التواصل بين الوالدين والأبناء أمر بالغ الأهمية، وخصوصاً في ظل التحديات العصرية المختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياتهم، إلى جانب التقلبات المزاجية والعاطفية التي يمرّون بها في هذه المرحلة. ومن جانب آخر، أشارت إلى كيفية التنسيق بين الحياة المهنية والعائلية، حيث ناقشت أهمية تحقيق التوازن بين احتياجات الأبناء والاحتياجات المالية والشخصية وأهداف الحياة بشكل عام، وضرورة الرعاية الذاتية لدى الوالدين.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يألو جهداً في الحفاظ على مكانته المتقدّمة في القطاع المصرفي الكويتي كمؤسسة مالية تسعى بشكل مستمرّ إلى تعزيز رأسمالها البشري وتطويره. ويتجلّى ذلك في التزام البنك بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية لموظفيه وتحسينها. ويُعدّ برنامج Burgan Talk الذي يُقدمه البنك، والذي سيستمر خلال عام 2024، منصّة حيوية تسهم في تفاعله الدائم مع موظفيه، حيث يتضمن البرنامج ورش عمل ومحادثات تركّز على كافة القضايا التي تواكب احتياجات الموظفين بشكل مباشر، وتدعم تطلعاتهم لتحقيق النمو على الصعيدين الشخصي والمهني، ما يعكس التزام البنك بتعزيز بيئة عمل تشجّع على التطوّر والابتكار.