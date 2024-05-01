سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يغادر القاهرة بعد زيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة

1 مايو، 2024
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بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه رعاه الله على أرض المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما كان في وداع سموه رعاه الله رئيس بعثة الشرف المرافقة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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1 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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