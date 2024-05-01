بوبيان يستقطب الكفاءات الشبابية في معرض GUST الوظيفي

اختتم بنك بوبيان رعايته ومشاركته في المعرض الوظيفي لجامعة GUST مستعرضاً فرصاً وظيفية، ضمن جهودة المستمرة لاستقطاب ابرز الطاقات الشبابية من حديثي التخرج وتطوير وتأهيل العنصر البشرى ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان.

وتأتي رعاية ومشاركة بوبيان لتعكس دوره الريادي والمتواصل في دعم المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الطاقات الوطنية الشابة ومواصلة تمكينهم وصقل مهاراتهم تمهيداً لبدء حياتهم المهنية وتعزيزها في سوق العمل ككل، واستقطاب أفضل الكفاءات للعمل في القطاع المصرفي على وجه التحديد.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان خالد الرحماني “يحرص بنك بوبيان دائماً على التواجد في المعارض الوظيفية كونها تُعد بمثابة منصة تواصل مهمة للطلبة وحديثي التخرج تمنحهم مساحة يمكن من خلالها الاطلاع على بيئة العمل داخل بوبيان والفرص المتاحة للالتحاق بفريق عمل وإدارة متكاتفة تهدف إلى رسم مساراً وظيفياً لبناء مسيرة مهنية ناجحة لهم”.

وأضاف أن بوبيان يتميز بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً مع تسخير جميع الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصاً مميـزة لاكتساب خبــرات مهنيــة وعمليــة تســهم فــي تعزيز خبراتهم وتطويرها، مع دعمهم بشهادات عالمية معتمدة، كل في تخصصه لصقل مهاراتهم العلمية والعملية بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء في بوبيان.

وأوضح الرحماني” نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية التواصل مع شريحة الشباب الخريجين الذين اثبتوا تمتعهم بقدرات إبدعية وأفكار مبتكرة جديدة تُساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزاً لنمو العمل بشكل متسارع، وهو ما عكسته معدلات نمو العمالة الوطنية مؤخراً، والتي تجاوزت 81%

وأكد ان بنك بوبيان يضع موظفيه كركيزة من ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده مواصلاً الاستثمار في الموارد البشرية من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج لتدريب موظفيه بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية للتدريب بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من ابرز الخبراء المتخصصين، الامر الذي ينعكس إيجابياً على أدائهم في العمل وتحسين جودة الخدمات المقُدمة للعملاء.

الموارد البشرية ..ركيزة النجاح

من جانبه قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل “يمكن القول أن موظفي بوبيان هم إحدى الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية لتتماشى تماماً مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية في بيئة العمل وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيراً ملحوظاً على زيادة إنتاجية ونجاح منظومة العمل.

وأوضح العجيل أن جناح بنك بوبيان شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين من حديثي التخرج في دلالة على مدى إدراكهم بالدور بمكانة بنك بوبيان وما يمكن ان يقدمه من سُبل تؤدي بالضرورة إلى النمو على المستوى الشخصي والعملي مشيراً إلى انه تم الرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب، الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الكويتي.