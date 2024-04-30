دورة مدريد: شفيونتيك الى نصف النهائي وجابر تودّع وسينر وألكاراس يعانيان لبلوغ ربع النهائي

احتاجت البولندية ايغا شفيونتيك، المصنّفة اولى عالميًا، إلى ساعتين ونصف ساعة لحسم تأهلها للدور نصف النهائي لدورة مدريد لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة 4-6 و6-0 و6-2 الثلاثاء، ولم تكن حال الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس أفضل اذ احتاجا لثلاث مجموعات لبلوغ ربع النهائي.

وقبل مباراتها أمام حداد مايا، لم يسبق لشفيونتيك (22 عاماً) ان خسرت اية مجموعة في العاصمة الاسبانية. تقدمت 4-1 في المجموعة الأولى، قبل أن تخسر 5 اشواط توالياً ما سمح لمنافستها بحسمها لصالحها 6-4، قبل ان تعود شفيونتيك التي خسرت في نهائي الموسم الماضي امام البيلاروسية أرينا سابالينكا، إلى أجواء اللقاء لتفوز بمجموعة نظيفة والثالثة الاخيرة 6-2 من دون عناء.

وتبحث البولندية عن لقبها الثالث في دورات الالف هذا الموسم، بعد فوزها في قطر وإنديان ويلز، والتاسع في مسيرتها بشكل عام.

وكانت شفيونتيك خسرت في اول مشاركة لها على ملاعب ترابية هذا العام في شتوتغارت في نصف النهائي أمام الروسية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة قبل قرابة 10 أيام.

وستلعب شفيونتيك، المتوّجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، احدى البطولات الاربع الكبرى، ثلاث مرات والتي تتربع على عرش التصنيف العالمي للسيدات منذ مئة أسبوع، في المربع الذهبي بمواجهة الاميركية ماديسون كيز (20) التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام التونسية أنس جابر (9) إلى فوز 0-6 و7-5 و6-1.

وخسرت كيز الأشواط الثمانية الاولى في 30 دقيقة، لكنها قلبت الطاولة على منافستها لتفوز بـ 9 أشواط من العشرة الاخيرة وتحسم اللقاء لصالحها وتبلغ نصف النهائي في مدريد للمرة الاولى.

تأهل مدفيديف وروبليف

ولدى الرجال، عانى سينر الثاني عالمياً وألكاراس الثالث وحامل اللقب في العامين الماضيين لبلوغ ربع النهائي، فقلب الاول تأخره أمام الروسي كارن خاتشانوف السابع عشر بمجموعة إلى فوز 5-7 و6-3 و6-3، وفاز الثاني بصعوبة أيضاً على الألماني يان-لينارد شتروف الثاني والأربعين عالمياً 6-3 و6-7 (5-7) و7-6 (7-4).

وضرب سينر موعدا مع الفائز من مباراة النروجي كاسبر رود السادس عالمياً والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (35).

ورغم أن الإيطالي المصنف الرقم 1 في مدريد في غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش خاض مباراتين في غضون 18 ساعة، إلا انه وجد الطاقة الكافية من أجل قلب اللقاء لصالحه في قرابة ساعتين.

ورفع سينر، المتوّج بلقب النسخة الاخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، انتصاراته إلى 28 مقابل خسارتين منذ مطلع العام الحالي.

وواصل ألكاراس العائد من الاصابة مشواره بنجاح بفوزه على شتروف في اعادة لنهائي العام الماضي.

وبدا الإسباني الذي غاب عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة بسبب آلام في ساعده الأيمن في طريقه لحسم اللقاء سريعاً بعدما تقدم 2-0 في المجموعة الاولى وفاز بها، إلا أن شتروف المتوج حديثا في ميونيخ استعاد فعالية ارساله وضغط على منافسه ليحسم الثانية بشوط فاصل، وقاوم 4 كرات كسر، منها 3 توالياً، على ارساله والنتيجة تشير إلى تقدم ألكاراس 5-3، ليقوده إلى شوط فاصل جديد خرج منه الاخير فائزاً، ليفوز بالمباراة بعد ساعتين و52 دقيقة.

وفاز ألكاراس في أول مباراتين له في الدورة بمجموعتين وفي قرابة ساعة في كل منهما.

وفي حال نجح ألكاراس في احراز اللقب في الخامس من أيار/مايو المقبل، حين سيحتفل بعيده الـ 21، سيكون الفائز ببطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2022 وويمبلدون 2023 والمصنف أول عالمياً سابقاً أول لاعب يحرز لقب مدريد ثلاثة أعوام توالياً.

وسيواجه ألكاراس في الدور المقبل الروسي أندري روبليف الثامن الفائز على الهولندي تالون خريكسبور 6-2، 6-4.

وبلغ روبليف الذي يخوض دورة مدريد بعد سلسلة من أربع خسارات، ربع النهائي من دون أن يخسر أية مجموعة في ثلاث مباريات.

وتأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعاً إلى ربع النهائي بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-6 (7-3)، 6-4.

ورغم أن الأرض الترابية ليست المفضلة لديه، أصبح مدفيديف عاشر لاعب يبلغ ربع النهائي في الدورات التسع للماسترز ضمن الروزنامة.

ويُلاقي في ربع النهائي الفائز بين الإسباني المخضرم رافايل نادال والتشيكي ييري ليهيتشكا الـ31 عالمياً.

وعن مباراة نادال الأخيرة التي فاز فيها بثلاث ساعات على الأرجنتيني بيدرو كاتشين، قال مدفيديف “لم يكن متعَباً كثيراً، خلافاً لبيدرو. سيكون لافتاً مراقبة الأمور اليوم (الثلاثاء)، إذا كان رافا متعباً أم لا، وإذا كان بحال جيدة”.

تابع “لقد تدرّبت مع ييري قبل الدورة وقدّم مستوى كبيراً”.

وودّع من الدور الرابع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف ثامناً في الدورة بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر 6-7 (2-7)، 4-6. والالماني الكسندر زفيريف الخامس عالميًا بسقوطه أمام الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (22) 6-3 و6-4.

وبلغ سيروندولو ربع نهائي هذه الدورة للمرة الرابعة في مسيرته. وهو أول لاعب أرجنتيني يصل إلى هذا الدور في العاصمة الإسبانية منذ خوان مارتن دل بوترو في 2012.