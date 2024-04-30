المفوض العام لـ”أونروا” يشيد بزيادة دولة الكويت مساهمتها الطوعية للوكالة

أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء بزيادة دولة الكويت تمويلها للوكالة بعد إعلانها تقديم مساهمة طوعية بقيمة 30 مليون دولار أخيرا.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف إن (أونروا) شهدت تسجيل ارتفاع كبير في التمويل الخاص الذي قدر ب 115 مليون دولار بعد التحاق دول أخرى مثل العراق والجزائر بقائمة الممولين عبر تقديم مساهمات طوعية للوكالة.

وفيما يتعلق بموقف الحكومة السويسرية بعدم التراجع عن قرار تعليق الدعم الخاص بالوكالة اعتبر لازاريني أن القرار “هو قرار خارج عن عرفها في الحياد السياسي الذي ميز سياستها الخارجية”.

كما رأى أن القرار هو “اصطفاف لطرف ضد طرف في الصراع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة.” وأضاف أن أغلب الدول قد تراجع عن قرار تعليق التمويل باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا التي “خرجت عن الحياد الدبلوماسي”.

وأكد أهمية مواصلة سويسرا سياستها في “الإغاثة الإنسانية” بالعالم كما اعتادت على ذلك مبينا أن أي نقص في تمويل الوكالة او أي استهداف للوكالة سيضعف عملها وسيعيق التوصل لحل للقضية الفلسطينية.

وأوضح لازاريني أن شمال قطاع غزة يعاني من “مجاعة طويلة” ترجع أساسا إلى منع دخول المساعدات الإنسانية وانعدام السيولة النقدية الذي حال دون تمكن الفلسطينيين من شراء مواد غذائية رغم توفرها في بعض المحلات.

وأعرب عن قلقه أيضا إزاء معاملة قوات الاحتلال الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين مشيرا إلى انهم يتعرضون للتعذيب وللمعاملة المهينة وغير الإنسانية إضافة إلى حرمانهم من الأكل.

وفي رده على أكاذيب وإدعاءات الاحتلال الإسرائيلي التي اتهمت منظمة الأمم المتحدة بعدم إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع رد المفوض العام ل(أونروا) بأن الوكالة قد أرسلت مرارا طلبات للعبور لكنها قوبلت كلها بالرفض.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوسري اليوم لمصلحة توصية بتمويل جزئي ل(اونروا) وذلك بعد قرار المجلس الاتحادي السويسري في وقت سابق مواصلة تمويل المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية في الشرق الأوسط بما فيها الأراضي الفلسطينية باستثناء (اونروا).

وكانت دولة الكويت أعلنت الاسبوع الماضي تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.