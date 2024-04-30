الرئيس المصري يقلد سمو أمير البلاد وسام "قلادة النيل"

الرئيس المصري يقلد سمو أمير البلاد وسام “قلادة النيل”

30 أبريل، 2024
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قلد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسام (قلادة النيل)، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وتقديرا للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة وتوثيقا لعرى الصداقة وروابط الوداد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وذلك بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعتبر وسام (قلادة النيل) أرفع الأوسمة المصرية قدرا واعظمها شأنا وتهدى للملوك والامراء والرؤساء.

المصدر
كونا
الوسوم
30 أبريل، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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