ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة يحقق نحو 150 مليون دينار وفورا على المال العام في السنة المالية 2023/2022

30 أبريل، 2024
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أعلن ديوان المحاسبة الكويتي أنه حقق وفورات على المال العام في السنة المالية (2022 – 2023) بقيمة 150.9 مليون دينار كويتي (نحو 489.9 مليون دولار أمريكي) مبينا أن “كل دينار صرف على ديوان المحاسبة خلال السنة المالية ذاتها حقق وفرا في الخزانة العامة للدولة بقيمة دينارين و252 فلسا.

جاء ذلك في بيان أصدره ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء لتقرير تحت شعار (شركاء في التغيير) (2022 – 2023) للسنة الخامسة على التوالي لتوعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدوره في حماية الأموال العامة.

وقالت مراقب إدارة ضمان الجودة في الديوان ندى الحزمي وفق البيان إن شعار التقرير جاء انسجاما مع الدور الريادي الذي يقوم به الديوان في تطبيق الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية وجودة المخرجات الرقابية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية سعيا للحفاظ على المال العام.

المصدر
كونا
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30 أبريل، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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