الأمين العام لمجلس التعاون: منتدى “الاقتصاد والتعاون” فرصة لتأسيس علاقات راسخة بين الدول المشاركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن أعمال الدورة الثالثة ل(منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان) تتيح فرصة كبيرة لتأسيس علاقات راسخة ومد جسور التعاون البناء بين الدول المشاركة ووضع أسس الترابط المستقبلي بين المنطقة العربية ومنطقة وسط آسيا وأذربيجان.

وقال البديوي في كلمته بالمنتدى إن المنطقتين يمكن أن تشكلا معا تكتلا اقتصاديا فاعلا على الساحتين الإقليمية والدولية ما يسهم بشكل فعال في زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة وبالشكل الذي يلبي الطموح المشترك خاصة أن المنطقتين لديهما إمكانات وفرص استثمارية واعدة وموقع جغرافي متميز وسوق اقتصادي واستهلاكي ضخم يشكلانه معا.

واشاد الأمين العام بالإسهامات الحيوية التي تقدمها قطر لتعزيز التعاون الدولي والتواصل بين الشعوب وتوثيق أواصر التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال مبادراتها المستمرة لاستضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات الهادفة الى تطوير حلول مبتكرة ودائمة لتحسين التعاون الاقتصادي وتعزز الشراكات الفاعلة في المجالات الحيوية.

كما أعرب عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية بالإعداد والتنسيق لأعمال هذه الدورة بنسختها الثالثة متطلعا في السياق نفسه إلى أن يتم جني ثمار هذا التعاون الثنائي بين الجانبين بما يعود بالفائدة على الدول المشاركة وشعوبها.