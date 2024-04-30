بلدية الكويت تطلق حملة “رخص إعلانك” بداية مايو المقبل في جميع المحافظات

بلدية الكويت تطلق حملة “رخص إعلانك” بداية مايو المقبل في جميع المحافظات

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إطلاق حملة (رخص إعلانك) بداية شهر مايو المقبل في جميع محافظات البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت ومدير إدارة العلاقات العامة محمد المطيري في بيان صحفي أن فرق إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ستكثف الحملة الميدانية للكشف على سريان تراخيص جميع الإعلانات.

وأضاف المطيري أن الفرق الرقابية التي تضم مفتشات ومفتشين ستكشف تراخيص الإعلانات بأنواعها المختلفة (التجاري والتعريفي والانشائي والموسمي والمناسبات) تطبيقا للائحة الإعلانات الجديدة.

وأوضح أن الإدارة قامت بتدشين إعلان توعوي على شاشات المباني الرئيسة لبلدية الكويت إلى جانب الإعلان عن الحملة عبر إعلانات الطرق المنتشرة في جميع المحافظات.

وبين المطيري ان الرسالة الإعلامية الموجهة لأصحاب الإعلانات ستتضمن إصدار تراخيصها من قبل إدارات تراخيص الخدمات في أفرع البلدية بالمحافظات مشددا على ضرورة ترخيص الاعلان بأنواعه أو تجديده تجنبا لغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار كويتي.

وأشار إلى أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة في حال عدم إصدار أو تجديد الإعلان أو مخالفته لشروط وضوابط لائحة الإعلانات وتطبيق الغرامات المالية المنصوص باللائحة.