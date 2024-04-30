من حملة البلدية

البلدية تزيل 5 محميات خاصة مقامة على اراضي الدولة على طريق السالمي غرب البلاد

30 أبريل، 2024
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تواصل فرق اقسام ازالة المخالفات في بلدية الكويت حملاتها الميدانية لإزالة تعديات املاك الدولة، حيث نفذ الفريق الرقابي بمحافظة الجهراء إزالة 5 محميات خاصةً مقامة على اراضي الدولة وتسويرها بحواجز واسلاك شائكة على طريق السالمي غرب البلاد بالإضافة لإزالة جواخير منطقة مزارع السالمي.

واكد رئيس قسم إزالة المخالفات لمحافظة بلدية الجهراء المهندس عبدالله الديحاني “بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة المقامة بدون ترخيص وسوف تستمر حملة الإزالة على جميع المخالفات وكذلك توجيه الإنذارات مع مدة محددة قبل الازالة”.

وشددت بلدية الكويت على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم مؤكدة عدم التهاون على أي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر
بلدية الكويت
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30 أبريل، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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