الأرصاد الجوية: الحالة المطرية في البلاد تبلغ ذروتها ظهر غد والأجواء تتحسن تدريجيا الخميس صباحا

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الحالة المطرية التي تتأثر بها البلاد منذ مساء أمس الأول الأحد تستمر اليوم الثلاثاء بأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تبلغ ذروتها ظهر يوم غد الأربعاء حتى الساعات الأولى من الليل خصوصا على المناطق الوسطى والجنوبية.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأمطار تكون رعدية متفاوتة الشدة ما بين المتوسطة إلى الغزيرة وقد يصحبها تساقط حبات البرد مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأوضح القراوي أن ذلك يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية نتيجة امتداد منخفض سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة متزامنا مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا.

وذكر أن الأجواء تتحسن تدريجيا صباح يوم بعد غد الخميس حيث تقل السحب وفرص الأمطار مع فرص لتشكل الضباب مساء على أن تعاود فرص الأمطار يوم الجمعة المقبل على بعض المناطق خصوصا الشمالية والساحلية.