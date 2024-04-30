الهلال الأحمر: تقديم مساعدات إغاثية الى 450 شخصا في أرمينيا

الهلال الأحمر: تقديم مساعدات إغاثية الى 450 شخصا في أرمينيا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي انها قدمت اليوم الثلاثاء مساعدات اغاثية الى 450 شخصا في العاصمة الأرمنية (يريفان).

وأوضح رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المطيري في اتصال مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات تم توزيعها وفق الاحتياجات الضرورية وخاصة لكبار السن والفئات الاكثر ضعفا بالتنسيق مع الصليب الأحمر الارمني.

وأضاف المطيري انه تم توزيع طرود غذائية تكفي الاسرة الواحدة المكونة من خمسة افراد مدة شهر اضافة الى توزيع بطانيات وسخانات ومدافئ ومستلزمات للتنظيف.

ولفت الى ان الكويت دأبت على تلبية نداءات الاستغاثة وإعانة المحتاجين والتحرك الميداني السريع تجاه الدول المنكوبة والمحتاجة.

وأعرب المطيري عن شكره لسفير دولة الكويت لدى ارمينيا نواف العنزي وطاقم السفارة على حرصهم واهتمامهم بفريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتسخيرهم كافة الامكانات لتسهيل مهمة الفريق.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت يوم الجمعة الماضي حملة مساعدات انسانية للمحتاجين والنازحين من اقليم (ناغورنو كارباخ) لمساعدة اكثر من 1500 شخص من المحتاجين في مختلف المناطق في ارمينيا.