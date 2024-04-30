رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المطيري وعدد من المتطوعين في جمعية الهلال الاحمر الكويتي

الهلال الأحمر: تقديم مساعدات إغاثية الى 450 شخصا في أرمينيا

30 أبريل، 2024
0 69 دقيقة واحدة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي انها قدمت اليوم الثلاثاء مساعدات اغاثية الى 450 شخصا في العاصمة الأرمنية (يريفان).

وأوضح رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المطيري في اتصال مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات تم توزيعها وفق الاحتياجات الضرورية وخاصة لكبار السن والفئات الاكثر ضعفا بالتنسيق مع الصليب الأحمر الارمني.

وأضاف المطيري انه تم توزيع طرود غذائية تكفي الاسرة الواحدة المكونة من خمسة افراد مدة شهر اضافة الى توزيع بطانيات وسخانات ومدافئ ومستلزمات للتنظيف.

ولفت الى ان الكويت دأبت على تلبية نداءات الاستغاثة وإعانة المحتاجين والتحرك الميداني السريع تجاه الدول المنكوبة والمحتاجة.

وأعرب المطيري عن شكره لسفير دولة الكويت لدى ارمينيا نواف العنزي وطاقم السفارة على حرصهم واهتمامهم بفريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتسخيرهم كافة الامكانات لتسهيل مهمة الفريق.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت يوم الجمعة الماضي حملة مساعدات انسانية للمحتاجين والنازحين من اقليم (ناغورنو كارباخ) لمساعدة اكثر من 1500 شخص من المحتاجين في مختلف المناطق في ارمينيا.

المصدر
كونا
الوسوم
30 أبريل، 2024
0 69 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الرئاسة المصرية: زيارة سمو أمير الكويت فصل جديد من المستوى المتميز للعلاقات الثنائية

30 أبريل، 2024

البلدية تزيل 5 محميات خاصة مقامة على اراضي الدولة على طريق السالمي غرب البلاد

30 أبريل، 2024

مركز صباح الأحمد للموهبة يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة إيسادي الإسبانية لتنمية مهارات الشباب في مجال الابتكارات العلمية والتكنولوجية

30 أبريل، 2024

الأرصاد الجوية: الحالة المطرية في البلاد تبلغ ذروتها ظهر غد والأجواء تتحسن تدريجيا الخميس صباحا

30 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى