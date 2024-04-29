دورة مدريد: شفيونتيك وجابر الى ربع النهائي من دون عناء ونادال بصعوبة الى ثمن النهائي

دورة مدريد: شفيونتيك وجابر الى ربع النهائي من دون عناء ونادال بصعوبة الى ثمن النهائي

حجزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً ووصيفة بطلة العام الماضي، مقعدها في الدور ربع النهائي لدورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب، باكتساحها الإسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-1 و6-0، فيما عانى المخضرم الإسباني رافايل نادال لتخطي عقبة الأرجنتيني بيدرو كاتشين 6-1 و6-7 (5-7) و6-3 الإثنين.

في المباراة الاولى، احتاجت البولندية الباحثة عن لقبها الأول في مدريد والحادي عشر لها في دورات الألف نقطة، بينها اثنان هذا العام في قطر وإنديان ويلز، الى ساعة و7 دقائق كي تتخطى الإسبانية المصنفة 27 عالمياً بعدما كسرت إرسال ابنة الـ27 عاماً 6 مرات في طريقها الى ربع النهائي الخامس لها في 2024.

وستحاول البولندية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى حتى الآن والقادمة من مشاركتين مخيبتين في دورتي ميامي الألف نقطة وشتوتغارت حيث انتهى مشوارها عند ثمن النهائي ونصف النهائي توالياً، تعويض ما فاتها العام الماضي حين وصلت الى النهائي لأول مرة في العاصمة الإسبانية قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتلتقي ابنة الـ22 عاماً في ربع النهائي البرازيلية بياتريز حداد مايا الحادية عشرة والتي أقصت اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة بالفوز عليها 6-4 و6-4، فبلغت هذا الدور للمرة الثالثة في دورات الألف نقطة بعد عامي 2022 حين وصلت الى نهائي دورة مونتريال و2023 وانتهى مشوارها عند هذا الدور في دورة روما.

كما بلغت ربع النهائي التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالمياً، وذلك للمرة الثانية فقط هذا الموسم بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بسهولة 6-0 و6-4.

وفي سبع مشاركات لها هذا الموسم، بلغت ابنة الـ29 عاماً ربع النهائي مرة واحدة في دورة دبي (500 نقطة) حيث انتهى مشوارها على يد حداد مايا.

لكن يبدو أن وصيفة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز لعام 2023 تستمتع باللعب على ملاعب مدريد، إذ فوزها على أوستابنكو كان التاسع لها توالياً في الدورة التي أحرزت لقبها عام 2022 على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا، محققة أكبر ألقابها حتى الآن، قبل أن تغيب عن نسخة العام الماضي.

واحتاجت جابر الى ساعة و7 دقائق فقط كي تحقق فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة 26 عاماً.

وسيكون الاختبار التالي لجابر ضد الأميركية ماديسون كيز الثامنة عشرة والتي تغلبت على مواطنتها كوكو غوف الثالثة 7-6 (7-4) و4-6 و6-4.

تأهل صعب لنادال

ولدى الرجال، عانى نادال البالغ من العمر 38 عاما الأمرين لتخطي عقبة ماتشين حيث احتاج الى ثلاث ساعات ودقيقتين للتغلب عليه 6-1 و6-7 (5-7) و6-3.

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها الماتادور الاسباني المتوج بـ22 لقبا كبيرا، في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية منذ بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2022 التي ودعها من ثمن النهائي على يد الاميركي فرانسيس تيافوي.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع التشيكي ييري ليهيتشكا الحادي والثلاثين والفائز على البرازيلي ثياغو مونتيرو 6-4 و7-6 (9-7).

واستهل نادال المباراة بأفضل طريقة ممكنة بكسره إرسال ماتشين في الشوط الأول وفعلها في الشوطين الخامس والسابع وأنهاها في صالحه 6-1 في 46 دقيقة.

وردَّ ماتشين التحية لنادال مطلع المجموعة الثانية عندما كسر إرساله في الشوط الأول وفعلها للمرة الثانية في الشوط الخامي وتقدم 4-1، لكن الإسباني رد مباشرة بكسر إرسال الأرجنتيني في الشوط الخامس مقلصا الفارق إلى 2-4، ثم كسره للمرة الثانية في الشوط العاشر مدركا التعادل 5-5.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر فتعادلا 6-6 واحتكما الى شوط فاصل حسمه الارجنتيني في صالحه 7-5 وبالتالي المجموعة الثانية في ساعة و25 دقيقة.

واستعاد نادال قوته في المجموعة الثالثة وضرب بقوة في بدايتها بكسره إرسال ماتشين فتقدم 2-0، لكن ماتشين رد التحية في الشوط الرابع مدركا التعادل 2-2.

وكسر نادال إرسال ماتشين في الشوط الخامس وتقدم 3-2 ثم 4-2 ، قبل أنيكسره للمرة الثالثة في المجموعة في الشوط التاسع وأنهاها في صالحه 6-3 في 51 دقيقة.

وقال نادال عقب مباراته الماراثونية: “سأرى كيف سأكون عندما أستيقظ غدًا (الثلاثاء)، مضيفا “أستمتع باللعب هنا، لا يمكنني أن أطلب المزيد، كل هذا الوقت الذي أقضيه في الملعب هذا الأسبوع له قيمة كبيرة بالنسبة لي على صعيد العاطفة وكرة المضرب”.

وبلغ الدور ذاته الروسي دانييل مدفيديف الثالث بتغلبه على الاميركي سيباستيان كوردا الخامس والعشرين 5-7 و7-6 (7-4) و6-3.

ويلعب مدفيديف في الدور المقبل مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك السابع عشر والفائز على الأميركي بن شيلتون الرابع عشر 3-6 و7-6 (7-2) و6-4.

كما تأهل النروجي كاسبر رود الخامس بفوزه على البريطاني كامرون نوري التاسع والعشرين 6-2 و6-4، زضرب موعدا مع الكندي فيليكس أوجيه_ألياسيم الذي استفاد من انسحاب منافسه التشيكي ياكوب منشيك بسبب الاصابة والنتيجة 6-1 و1-0.