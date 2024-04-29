السكنية: 8.38% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع مدينة “جنوب صباح الأحمد”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقدم الأعمال في عقد الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد إذ بلغت نسبة الانجاز 8.38% حتى مارس الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الأعمال تشهد تقدما في البرنامج الزمني بمقدار 5.86% حتى نهاية الشهر الماضي مشيرة الى أن تاريخ الاستلام المتوقع للعقد 5 يونيو 2026 بقيمة اجمالية بلغت 112 مليونا و 789 ألف دينار كويتي (حوالي 372 مليون دولار أمريكي).

وأضافت أن مهندسي المنطقة الثالثة في المؤسسة يتابعون عن كثب تنفيذ مكونات العقد الذي يتكون من 10 بنود مختلفة حيث جرى تنفيذ 19.7% من أعمال شبكة الأمطار و 35.5% من أعمال خزانات تجميع مياه الأمطار.

وذكرت أنها تسابق الزمن لتنفيذ الجدول الزمني الخاص بعقد أعمال الطرق الرئيسية بالمدينة لافتة إلى أنها باشرت فعليا تنفيذ بنود شبكة الصرف الصحي وأعمال الطرق وتجهيز أعمال الطرق.