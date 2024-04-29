سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2022ــ2023 وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح في جامعة عبدالله السالم بمنطقة الشويخ.

هذا وقد وصل سموه موكب رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني والقائمين على الحفل.

وشهد الحفل معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور ومعالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قامت مجموعة من الطالبات بتقديم لوحة فنية ترحيبية.

بعدها ألقى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح حفظكم الله أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين معالي الوزراء الكرام ضيوف حفلنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسعدنا اليوم أن نرحب بكم يا صاحب السمو أجمل ترحيب رافعين لمقامكم الكريم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على رعايتكم السامية وحضوركم الكريم حفل تكريم كوكبة من معلمي وزارة التربية في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2022-2023 مثمنين دور سموكم الكبير في دعم مسيرة التعليم معاهدين سموكم على السير في ركب التقدم والتطور مسترشدين بتوجيهاتكم السامية في تطوير التعليم ونظمه ومناهجه لما فيه خير أبنائنا وعزة ورفعة شأن وطننا تحت قيادتكم الحكيمة حفظكم الله ذخرا لهذا الوطن العزيز.

وهذا شرف عظيم لنا جميعا وفخر للأسرة التربوية جميعا ودلالة قاطعة على حرص سموكم على تقدير المعلم وإعطائه المكانة اللائقة به.

سيدي حضرة صاحب السمو، الحضور الكريم لقد خص الله سبحانه وتعالى أهل العلم في كتابه الكريم القائل فيه سبحانه (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فالمعلم له أهمية كبيرة في بناء المجتمع وتطوير الأجيال ونقل المعرفة والثقافة إلى الطلاب من خلال غرس قيم الولاء والانتماء والعطاء لمن حوله ومجتمعه ويساهم في بناء جيل مثقف ومتعلم قادر على تحقيق التقدم والتطور كما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي ويحفزهم على استكشاف واكتشاف أفكار جديدة وحلول مبتكرة.

أعزائي المعلمين والمعلمات الأفاضل،،، في هذا اليوم المميز أتوجه إليكم بكلمات الامتنان والتقدير على الجهود العظيمة التي تبذلونها يوميا في ميدان التعليم فأنتم النور الذي ينير دروب العلم والمعرفة للأجيال الصاعدة.

إن دوركم لا يقتصر على نقل المعرفة بل يتعداه إلى بناء الشخصية وتشكيل الهوية لدى كل طالب وطالبة في قاعات الدرس.

إن تأثيركم الإيجابي لا يقتصر على الأداء الأكاديمي بل يمتد إلى بناء القيم والأخلاق وصقل القدرات الشخصية للطلاب.

أدعوكم اليوم للاستمرار في تحفيز الفضول وتنمية الروح الابتكارية لدى طلابكم وتوجيههم نحو تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وختاما أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أميرنا وراعي نهضتنا ويسدد خطاه لما فيه الخير للوطن والمواطنين وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى المعلم محمد ناصر البراك كلمة نيابة عن المعلمين المكرمين هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الموقر سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور حفظه الله معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني معالي الوزراء الكرام ضيوف حفلنا الكريم الإخوة والأخوات المكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور الكرام دعوني بالأصالة عن نفسي وعن زملائي المكرمين أرحب ترحيبا يليق بمقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لرعايته السامية وحضوره الكريم حفل تكريم كوكبة من أبنائه المعلمين صناع الحضارات ورسل العلم.

أيها الحضور الكريم إن مناسبة تكريم المعلم في اليوم العالمي للمعلم ليس مجرد فرصة لتقدير دور المعلمين والمعلمات في تنمية المعرفة والمهارات بل هي فرصة لنتأمل سويا في أهمية الدور الذي يلعبه التعليم في تشكيل مستقبلنا ومجتمعاتنا. إنهم الركائز الأساسية التي تبنى عليها الأجيال المستقبلية وتشكل القادة والمبتكرين الذين يأخذون بأيدينا نحو مجتمع أكثر تطورا وتقدما.

إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات في يومكم هذا دعوني بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي أن أتوجه بالشكر الجزيل وعميق الامتنان بالمقام الأول لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرعايته الكريمة لهذه المناسبة ونثمن جهوده العظيمة من أجل أبنائه المعلمين ونعاهده على تقديم كامل خبراتنا من أجل رفعة وطننا الكويت وأن نبذل قصارى جهدنا لإعداد جيل المستقبل من الأبناء متمسكين بالعلم والمعرفة والأخلاق كما نتوجه بالشكر الوافر إلى الصرح العملاق وزارة التربية وعلى رأسها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع القيادات التربوية والإدارية التي لا تألو جهدا في توفير المناخ التربوي وإعداد الكوادر من المعلمين والشكر موصول لجميع اللجان التي ساهمت في الإعداد والتنظيم لهذا الحفل.

وختاما أدعو الله تعالى أن يحفظ كويتنا الحبيبة دار أمن وعز وفخر تحت ظل راية قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وتم عرض فيلم بعنوان (شروق الشمس) عن دور المعلم ورسالته السامية ومسيرة التعليم المميزة وتطورها بدولة الكويت.

هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتكريم المحتفى بهم من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة.

كما تم إهداء سموه رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه حفظه الله ورعاه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.