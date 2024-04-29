جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن التبرع بنصف مليون دولار لمساعدة نظيرتها الأفغانية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين التبرع بمبلغ 500 ألف دولار لمساعدة نظيرتها الأفغانية عن طريق عقد اتفاقيات تنظم هذا التبرع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في لقاء تشاوري باجتماعات لشركاء الهلال الأحمر الأفغاني والمنظمات الإنسانية الدولية بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر القطري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأفغاني في الدوحة.

وأكد الحساوي أهمية المشاركة في مثل هذه الاجتماعات كون جمعية الهلال الأحمر الكويتي شريكا إنسانيا للدول المحتاجة منذ نشأتها عام 1966 حيث تم مساعدة أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال إنه عقد اجتماعا منفردا مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني مولوي مطيع الحق “تم خلاله شرح الحاجة الماسة لمساعده الأشقاء في أفغانستان نظرا للوضع الإنساني الصعب هناك من جميع النواحي الصحية والإغاثية والتعليمية”.

وأضاف الحساوي أن “هناك أكثر من 13 ألف طفل يعانون من ثقوب في القلب وأكثر من ثلاثة ملايين أرملة بسبب الحروب الذي خاضتها أفغانستان” إلى جانب اللاجئين الأفغان القادمين للدولة من إيران وباكستان ويقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين شخص.

يذكر أنه عقد أمس الأحد اجتماع مائدة مستديرة بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والهلال الأحمر الأفغاني واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث الأوضاع الإنسانية المتغيرة في أفغانستان وتحديد أفضل الطرق لإيصال المساعدات للمحتاجين فيها.