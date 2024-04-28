قطر تعرب عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد والعنف في محيط مدينة الفاشر السودانية

قطر تعرب عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد والعنف في محيط مدينة الفاشر السودانية

أعربت دولة قطر اليوم الاحد عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد والعنف في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بجمهورية السودان.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها جميع الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنب القتال الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين.

وأكدت الوزارة ضرورة الحوار بين جميع الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.

كما شددت على ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي وحل جذورها بشكل كامل.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.