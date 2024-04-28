وكيل “الشؤون”: السداد عن المستفيدين من “فزعتكم فرحة لهم 2” سيتم وفق القواعد والشروط

وكيل “الشؤون”: السداد عن المستفيدين من “فزعتكم فرحة لهم 2” سيتم وفق القواعد والشروط

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم الأحد إنه سيتم السداد عن الفئات المستفيدة من حصيلة الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) بشكل مباشر وفق القواعد والشروط المقررة.

جاء ذلك في بيان صادر عن (الشؤون) عقب ترؤس المطيري اجتماع اللجنة الخاصة بدعم الغارمين من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح ما بين 25 مارس و 20 أبريل الجاري لتوطين العمل الخيري.

وأكد المطيري بحسب البيان حرص الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها من خلال مساعدتهم والوقوف بجانبهم وذلك بالسداد عنهم من حصيلة تبرعات الحملة عن طريق إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل.

وأكد “عدم حاجة الغارمين لمراجعة أي جهة حكومية أو تقديم طلب إذ أن كل البيانات متوفرة لدي وزارة العدل وسيتم السداد بشكل مباشر للفئات المستحقة وفق القواعد والشروط المقررة”.

عقد الاجتماع بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الدكتور خالد العجمي ومدير إدارة المبرات والجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة وهي وزارة العدل ممثلة في إدارة التنفيذ ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية.

تناول الاجتماع النظر والتباحث بشأن تحديد الفئات المستحقة للدعم والشروط الخاصة لتسديد المديونيات وإعداد الكشوف الخاصه بالغارمين الكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط والتي سيتم وضعها واعتمادها لاحقا بعد ورود جميع البيانات والإحصاءات من وزارة العدل (إدارة التنفيذ) كجهة الاختصاص بذلك.

كان وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة قد أعلن الخميس الماضي أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية “تجاوزت 644ر12 مليون دينار كويتي نحو (41 مليون دولار أمريكي)”.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حينئذ إن التبرعات بلغت 002ر11 مليون دينار (نحو 7ر35 مليون دولار) كما تلقت الوزارة بعد التاريخ الرسمي لاختتام الحملة 094ر642ر1 مليون دينار نحو (3ر5 مليون دولار).

وأضاف إن اجمالي عدد المشاركين في الحملة التي جاءت بالتعاون مع وزارات (الإعلام والعدل والأوقاف) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بلغ 22601 متبرع.

وأكد أن الحملة جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية وتعلميات مجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري داخل البلاد ودعم كافة الجهود التي تخدم المواطنين.

وأشاد الشيخ فراس الصباح بالمساهمات والمشاركات التي قدمتها مختلف المؤسسات والجهات والأفراد “في رسالة تؤكد ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وفزعة لمساعدة المحتاجين”.