سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ولي العهد السعودي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،،، يسرنا وأعضاء الوفد المرافق لنا في ختام زيارتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد حضور الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، أن نعرب لسموكم عن عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان، لما لمسناه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة أخوية، تنم عن عمق الروابط التاريخية ووشائج الأخوة الوثيقة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

ونود أن نسجل بكل التقدير والثناء ما بذله بلدكم الشقيق من جهود حثيثة في حسن التنظيم والإعداد المتميز لاستضافة هذا المنتدى العالمي الهام بمشاركة دولية واسعة، والذي جسد مكانته المرموقة البارزة على الساحة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الحوارات المثمرة والنقاشات البناءة التي دارت خلال المنتدى ستسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية تدفع عجلة التعاون العالمي، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام، وتلبي التطلعات في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأبعث لسموكم أطيب التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية راجيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق موصول التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمعاضدة سموكم (حفظكما الله ورعاكما).

ولسموكم خالص مودتي وتقديري الأخوي،،،”.

مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.